Что будет с ногами, если перестать носить носки 

Носки — модный и очень полезный элемент гардероба. Но есть и те, кто являются противниками ношения носков. "Рамблер" разбирался, что произойдет с ногами, если вообще отказаться от носков.

На самом деле носки создают колоссальный защитный барьер, спасая ноги от механических повреждений. Конечно, не стоит ходить босиком по улице, но есть те, кто очень любит носить закрытую обувь на голую ногу. Зачастую материал, из которого сделана обувь, плохо проветривается, поэтому ношение кед, кроссовок, ботинок на голую ногу может провоцировать образование грибка.

Кроме того, ноги постоянно будут в мозолях: ступни потеют и постоянно трутся об обувь — приятного, согласитесь, мало.

Также ношение обуви без носков может спровоцировать потницу (избыток жидкости на коже). Это получается из-за того, что нога запотевает, но не может ни впитать, ни избавиться от жидкости, в итоге появляется зуд и покраснение.

Поэтому если вам не хочется носить носки, чаще используйте открытую обувь в теплое время года. Но не спешите выбрасывать носки из своего гардероба, они позволят сохранить ваши ноги в целостности и комфорте, а ваше настроение не будет портиться из-за таких мелочей.