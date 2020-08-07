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Диета, сжигающая жир на животе 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Диета, сжигающая жир на животе
Фото: depositphotos.com
Одна из самых проблемных зон у многих женщин — живот. Именно он чаще всего "уходит" последним при похудении. "Рамблер" рассказывает про диету, которая поможет избавиться от жировых отложений в зоне живота.
При соблюдении диеты стоит понимать, что волшебного результата не будет за неделю или две, но она поможет уменьшить объемы. Эксперты уверены, что 80% успеха при похудении зависит от питания, а уже только потом идут спортивные упражнения. Они помогают сформировать мышцы, из которых строится красивая фигура.

Как работает диета

Некоторые продукты имеют высокую калорийность, из-за чего организм потребляет больше энергии, чем тратит. Для запаса он откладывает жир, который в случае отсутствия питания будет расходоваться для получения энергии. Однако не стоит мучить тело голодовками. В таком случае организм подумает, что такой стресс повторится еще раз, поэтому будет откладывать жир активнее. Кроме того, некоторая пища нарушает обмен веществ, что также приводит к отложению жира.

Запрещенные продукты

Чтобы жир перестал откладываться, нужно исключить некоторые продукты, которые организм воспринимает как яд и бросает все силы на переработку токсинов. Так калории, полученные из других блюд, пойдут не для получения энергии, а в жир и будут откладываться в зоне живота и боков. Диетологи рекомендуют отказаться от этих продуктов:
  • алкоголь
  • каши быстрого приготовления
  • фастфуд
  • газировки и пикетированные соки
  • соленые снеки
  • сладкое и мучное
Продукты, которые нужно включить в рацион
Важно, чтобы в рационе было разнообразие продуктов, которые богаты белками, жирами и углеводами. Каждый из этих микроэлементов выполняет свою функцию в организме. Если его будет не хватать, то с телом могут начаться проблемы. Например, белок выступает в качестве строительного материала для тела, а углеводы дают энергию. Не нужно отказываться от жиров — полезные жиры важны для женского здоровья и состояния кожи и волос.

Как нужно питаться

Диетологи рекомендуют выпивать 1,5 — 2 литра воды ежедневно и перейти на дробное питание. Следите, чтобы каждый прием пищи не превышал 200-300 ккал и питайтесь каждые два часа. Так вы распределите свою дневную норму калорий и не будете "кусочничать". С утра в рационе должны преобладать сложные углеводы, например, каши. К вечеру стоит сосредоточиться на белке.
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