Одним из самых наглядных показателей хорошего метаболизма и отсутствия проблем со здоровьем можно считать поддержание веса в пределах нормы. В обществе бытует устоявшееся мнение, что на здоровье влияет только избыток веса, но его недобор также свидетельствует о наличии определенных отклонений и несет в себе вполне серьезные угрозы для здоровья. Редакция Passion.ru решила выяснить, чем опасен дефицит массы тела, какие он имеет последствия и как восстановить свой организм.

Было проведено множество исследований, подтвержденных клиническими измерениями, как о вреде избыточного веса, так и о его недостатке. Например, когда мы сталкиваемся с дефицитом массы тела, он запускает целую цепочку процессов, несвойственных для здоровой работы многих систем организма. Человеческое тело хранит жир в жировой ткани, так называемом «депо», и как только организм ощущает энергетический дефицит, жировые клетки немедленно мобилизуются, а «жировое депо» истощается. Важно учитывать, что именно благодаря жирам происходит образование половых гормонов, а это в равной мере касается как мужчин, так и женщин. При истощении запасов происходит разрушение мышечных волокон, что, в свою очередь, приводит к дефициту мышечной массы. Именно мышцы поддерживают «каркас» опорно-двигательного аппарата, от них напрямую зависят выносливость и сила нашего организма. Также для работы мышцам нужно «топливо», его производством занимаются митохондрии, которые являются частью клеток и отвечают за выработку энергии. Их дефицит непременно приводит к истощению энергетических ресурсов, и, как следствие, к снижению работоспособности организма.

Как понять, соответствует ли вес тела норме, а на какие критерии стоит опираться

Софья Махова Врач-терапевт австрийского центра здоровья Verba Mayr

Следует сказать, что даже полное соответствие нормальным показателям не дает стопроцентной гарантии здоровья, но значительно снижает риск появления заболеваний и нарушений. Оптимальный вес — это абстрактное понятие, заключающее в себе усредненные показатели, получаемые при расчётах физиологических показателей человека, такие, как рост, возраст, половая принадлежность. Одним из самых популярных способов расчета нормы массы тела является измерение ИМТ (индекса массы тела), рассчитать его можно по простой формуле: Вес (кг)/Рост2 (м). Так, при весе 75 кг и росте 180 см ИМТ составит 75/1,8 · 1,8 = 23,15, что соответствует пределам нормы (показатели 20-25 свидетельствуют об отсутствии отклонений). Следовательно, недобор ИМТ или завышенные значения — повод задуматься о состоянии Вашего здоровья.

К чему же приводит дефицит массы тела? Дефицит мышечной массы, который приводит к повышению утомляемости, выносливости.

Недостаток жирных кислот Омега-3, защищающих организм от резких колебаний эмоционального состояния, излишней импульсивности, депрессии и раздражительности. Также их нехватка существенно влияет на преждевременное старение организма.

Дефицит белка, основного строительного материала для всех органов и клеток, особенно соединительной ткани (мышцы, сухожилия, связки, суставы и кожа).

Гормональные сбои из-за дефицита гормонов, которые просто не вырабатываются должным образом из-за нехватки жиров в организме.

Дефицит жирорастворимых витаминов А и Е, которые считаются мощными антиоксидантами, предупреждают старение кожи, помогают организму восстанавливаться и расти. Витамин D играет важную роль в метаболизме и иммунных реакциях организма (способности противостоять инфекциям).

Как восстановить организм после дефицита массы тела? Первое и основное, что нужно сделать — это понять, почему вы пришли к такому весу, выявить причины его снижения, изменить пищевые привычки, исключить заболевания, которые могли привести к подобному эффекту.

Составить рацион питания по таблице БЖУ (Белки, жиры, углеводы). Важно проработать этот аспект с врачом-диетологом, который сможет грамотно подобрать подходящую диету.

Регулярное питание особенно важно, долгие перерывы в приеме пищи, затяжное голодание могут только добавить вам проблем со здоровьем.

Поддерживать физическую активность необходимо для правильного функционирования обмена веществ.

Компенсировать все состояния нехватки. Общий анализ крови выявит все показатели витаминов. Правильно подобранный специалистом курс лекарств поможет организму быстрее восстановиться.

К проблеме дефицита веса стоит подойти основательно, выявление основных причин — это только первый шаг, который следует сделать на пути построения здоровых отношений со своим телом. Наследственность играет немаловажную роль в понимании того, как же все-таки приспособиться к особенностям нашего организма. Наличие ускоренного метаболизма затрудняет процесс набора веса и требует комплексного подхода. Все эти нюансы с вами должен проработать специалист-диетолог, только он сможет подсказать вам точное количество калорий, которые необходимо потреблять, чтобы набрать вес (должен сохраняться их стабильный профицит). Чаще всего врачи рекомендуют питаться по 4-6 раз в день, чтобы лишний раз не подвергать организм стрессу. Регулярные занятия спортом помогут нарастить мышечную массу, столь важную для организма.

Passion.ru

Нередко набрать вес бывает даже сложнее, чем похудеть, бороться с дефицитом массы тела надо комплексно, учитывая рекомендации компетентного специалиста, дабы не нанести своему телу еще больший вред.

Дефицит массы тела — достаточно серьезное нарушение, у которого могут быть разные причины: некорректная работа пищеварительной системы, неврология и психология, гормональные сбои. Тем не менее нужно определять проблему и решать ее как можно раньше. Это клиническое состояние организма и определить диагноз самостоятельно нельзя, можно только почувствовать по нехватке сил, визуальной худобе, и рассчитать примерный ИМТ. Если значение этого показателя ИМТ ниже нормы — это повод обратиться к более серьезным исследованиям, клиническим либо в фитнес-клубах (проводятся на аппаратах «Медасс» или Inbody).

Исходя из полученного соотношения воды, жира, мышц и костей в теле, вы должны начинать коррекцию системы питания. Выход из состояния дефицита должен быть достаточно мягким: добавлять в рацион животный белок (говядина, баранина, птица), рыбу, молочные продукты (просто усваиваемые), сложные углеводы (крупы, злаки) и растительные жиры. Приемы пищи на начальном этапе должны быть нечастыми (3-4 раза в день) и небольшими порциями. Причем в питании на первом месте должны быть углеводы — их должно быть до 50%. На втором месте в рационе находятся белки (30%), а на третьем — полезные жиры (20%).

Также для корректировки метаболизма стоит начать заниматься физической активностью. Тренировки, подходящие в период набора массы тела: неинтенсивные дыхательные практики (тай-дзи, йога), стретчинг, форматы функциональных занятий стато-динамического и статического направления нагрузки. Только после приближения ИМТ к 17-18, можно переходить к более интенсивным нагрузкам: силовым или динамическим функциональным.

Самое важное в процессе работы с недостатком ИМТ — определить тенденцию вовремя и правильно на это отреагировать. Успокоиться и начать корректировать жизненный ритм. Тогда дефицит не станет проблемой, а будет всего лишь периодом изменений в организме.

Чем опасен дефицит массы тела

Миловидова Дарья Дерматолог-онколог клиники эстетической медицины «СКАЙ ЭСТЕТ»

Дефицитом считается индекс массы тела меньше 18,5, и этот показатель, как правило, говорит о том, что организм голодает, а значит, не получает достаточного количества питательных веществ. Это может повлиять на качество кожи (снижение уровня коллагена), волос (диффузные и очаговые алопеции, тусклые и ломкие волосы), ногтей (ломкость, невозможность отрастить длину, белесая исчерченность). Кроме того, у женщин фертильного возраста может наступить аменорея (отсутствие менструаций).