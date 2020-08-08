Вредны ли волосы на теле для женщины

Сторонники теории Дарвина много могут рассказать о том, что на заре человечества люди были покрыты густой шерстью. Ледниковый период, переход от обезьяны к человеку — причин много. А те, кто не очень доверяют английскому естествоиспытателю, выдвигают гипотезу о появлении человека в том виде, который нам хорошо известен. Речь в первую очередь о растительности на теле.

У мужчин она, как известно, больше женщин присутствует на определенных частях тела и в небольших (кроме головы) количествах. Правда, и из этого правила есть исключения в виде появления волос у женщин на лице, спине, груди, чего в принципе быть не должно. Так какое же «оволосение» женщин можно считать нормальным?

Этим же вопросом задался эндокринолог из США Дэвид Ферриман. В 1961 году он опубликовал свое исследование роста волос на теле представительниц слабого пола. Было выбрано 11 зон тела женщины, где могут расти волосы, составлены фото этих зон. Затем мужчинам было предложено посмотреть на эти части тела и оценить их от ноля — нет волос совсем — до четырех баллов — густая растительность.

Позже Ферриман повторил эксперимент, но за основу были взяты девять основных зон женского тела: верхняя губа, подбородок, часть груди, верхняя и нижняя части живота, верхняя часть рук и ног (имеется ввиду часть рук от кисти до локтя и часть ног от голени до колен), верхняя и нижняя части спины. И шкала оценки была видоизменена.

Теперь она состояла из 15 цифр и оценивалась: до восьми — нормальный волосяной покров, от восьми до пятнадцати — умеренный гирсутизм, свыше 15 — гирсутизм средней или тяжелой степени. Так родилась шкала Ферримана−Галлвея.

Гирсутизм — повышенная волосатость у женщин, когда волос растет там, где он обычно бывает только у мужчин: лицо, грудь, спина. Врач-эндокринолог Татьяна Васильева говорит, что, если подобное случается с женщиной, значит, с ее здоровьем не все в порядке. Нарушение гормонального фона (чаще вследствие увеличения в женском организме мужского гормона тестостерона), поликистоз яичников и их опухоль, поражение коры надпочечников, проблемы с онкологией — все это может вызвать гирсутизм, говорит врач.

Доктор поясняет, что на подобные проблемы со здоровьем может указывать не только рост волос в необычных для этого местах на теле женщины, но и рост длинных густых жестких волос под мышками, на лобке, на ногах — то есть, там, где обычно появляется небольшое количество «хилых» волосинок. К примеру, приобретенный пушковый гипертрихоз (стремительное густое оволосение) может быть явным признаком скрыто протекающей раковой опухоли.

Кстати, густота растительности напрямую зависит от национальности женщины. Когда в 1961 году Ферриман проводил свои исследования, он брал за образец 60 белых американок и на них строил свои выводы. Это было его ошибкой. В 2014 году ученые США повторили этот эксперимент, взяв за основу фото частей женского тела у дам разных национальностей и разного цвета кожи.

Выяснилось, что меньше всего волос у белых женщин, а самой густой «растительностью» на теле традиционно обладают азиатские дамы. Однако и этническая принадлежность играла важную роль. Так, белые итальянки имели больше волос, чем белые американки.

Татьяна Васильева поясняет, что густота волос для женщин одного этноса и почти полное их отсутствие (кроме волос на голове) другого — в обоих случаях − норма, так как сравнение здесь будет неуместным.

Борьба женщин с лишним волосом — всего лишь дань моде, считают ученые. Зародилась она в конце XIX века, после опубликования Дарвиным своей теории. Согласно ей, обезьяны, превращаясь в людей, теряли основную часть волосяного покрова, пока не приобрели современный вид. Меньше волос — выше цивилизация — такой вывод был сделан многими из этой теории.

На ее основе возникли даже побочные расистские, согласно которым, чем более волосистым является тело у той или иной народности, тем ниже его ступень эволюционного развития.

Дамы тут же бросились избавляться от «признаков отсталых наций». Предприимчивые коммерсанты стали делать бизнес на средствах удаления волос, компания Gillette начала свое победное шествие. Между тем, ученые считают ошибкой борьбу с волосами. Тем самым, уверены они, мы лишаем себя возможности выбора идеального партнера для создания семьи и рождения полноценного потомства.

По мнению ученых, много веков назад женщины и мужчины именно по запаху пота определяли, насколько комфортно им с таким партнером. А пот оседает в основном на волосе.

Шотландские ученые из Стерлингского университета провели исследование. Они предложили дамам, возрастной диапазон которых составил от 18 до 32 лет, по запаху пота на мужских футболках определить, кто из мужчин для них наиболее привлекателен. Всего в эксперименте приняли участие более 60 женщин. Как выяснилось, все без исключения участницы выбрали тех мужчин, которые идеально подходили им по набору генов. Через три месяца эксперимент повторили, результат оказался аналогичным.

Психолог Крэйг Робертс на основе данных исследования пришел к выводу, что запах пота выступает в роли индикатора как здоровья, так и генетической совместимости партнеров.

Многие медики уверены, что, избавляясь от волос всевозможными способами, мы лишь травмируем кожу, нанося порезы, «травим» ее, используя различные химические препараты. А способ лазерного удаления волос вообще чреват возникновением онкозаболеваний.