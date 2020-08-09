6 натуральных «снотворных» для здорового сна 

Надо ли лишний раз уточнять, как здоровый сон важен для вашего здоровья? Он способствует правильному функционированию всех систем организма. Правильный 8-часовой сон улучшает память, способность принимать решения и даже стимулирует творческое мышление. Его недостаток может провоцировать риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и избыточного веса. Несмотря на все это, все больше людей с каждый днем сталкивается с бессонницей вследствие нарушения режима дня или стрессов. Если эта проблема коснулась и вас, не спешите отчаиваться: мы знаем 6 абсолютно естественных способов начать высыпаться, когда медитация и глубокое дыхание уже не помогают.

Мелатонин широко известен как «гормон сна». Он подает сигналы для мозга о том, что пора засыпать. Цикл выработки этого гормона связан с временем суток: уровень мелатонина естественным образом возрастает вечером и падает к утру. Соответственно, низкий уровень этого гормона способен вызывать усталость и бессонницу. Быстрый и здоровый способ повысить уровень мелатонина — специальные пищевые добавки, которые можно приобрести в аптеке.

Валериана — лекарственное растение, произрастающее в Азии и Европе. Ее корень широко применяется в натуральной медицине для лечения симптомов тревожности, депрессии и менопаузы. Но более всего валериана известна как естественное лекарство от бессонницы — в США и странах Европы это одно из самых популярных средств. Результаты одного из исследований утверждают, что прием малой дозы валерианы на ночь способствует улучшению качества сна. Однако не рекомендуется употреблять данное средство в течение длительного времени.

Магний — минерал, который участвует в сотнях процессах в работе человеческого организма и чрезвычайно важен для работы сердца и головного мозга. Но что важнее всего — магний обладает успокаивающим воздействием, а значит, влияет на длительность и качество сна. Врачи советуют принимать небольшое количество пищевых добавок с содержанием магния для борьбы с бессонницей и тревожностью.

Цветы лаванды не только красивы и хорошо смотрятся на фото в Instagram, но еще и имеют массу полезных свойств. Среди прочего, лавандовое масло благоприятно влияет на сон. Поэтому, если вы испытываете легкую бессонницу, имеет смысл попробовать сеансы ароматерапии с маслом лаванды — во всяком случае, приятный аромат вам точно обеспечен. Однако стоит проявлять осторожность, если у вас есть аллергия на натуральные масла.

Пассифилора, или цветок страсти — еще одно известное натуральное средство от проблем со сном. Некоторые исследования говорят о том, что прием чая с пассифлорой или ее экстракта может положительно влиять на режим сна. Однако на данный момент наука не имеет исчерпывающих доказательств этому.

Глицин — это аминокислота, которая играет важнейшую роль в работе нервной системы. По данным ученых, прем всего трех граммов глицина на ночь помогает быстрее уснуть и не просыпаться ночью. Также он стимулирует интеллектуальную активность и помогает бороться с признаками усталости. К тому же глицин легко купить и удобно принимать — он продается в таблетках в любой аптеке и стоит совсем недорого.