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Причины, почему вы все время чувствуете голод 

Passion.ru 2 часа назад
Причины, почему вы все время чувствуете голод
Фото: Passion.ru
Голод — это нормальное состояние, сигнализирующее о том, что вашему телу не хватает энергии, необходимой ему для полноценного функционирования. Однако порой обуздать это чувство совершенно невозможно.
Если вы постоянно мучаетесь от повышенного аппетита, это может быть сигналом, что с вами что-то не так. Эксперты сообщили британскому онлайн-порталу The Sun, что есть минимум 10 причин, по которым голод трудно обуздать. Первая из них — это стресс. Он негативно влияет на нашу жизнь. И если вы вынуждены постоянно бороться с проблемами или убегать от них, вы постоянно будете хотеть заесть проблемы. Более того, это может быть симптомом серьезного депрессивного расстройства. Вторая причина — недостаток сна. Люди, которые не предаются объятиям Морфея 6-8 часов в сутки, неизбежно будут страдать от дисбаланса гормонов, в частности снижается выработка лептина и грелина, которые регулируют аппетит. А вот инсулин и кортизол будут вырабатываться в избытке. В результате усталость будет вызывать у вас неконтролируемое желание постоянно есть.
Также вы можете принимать жажду за чувство голода — это происходит очень часто. Соблюдение водного баланса может положительно сказаться на вашем состоянии. Кроме того, важно прислушиваться к себе и оценивать, что именно вы хотите съесть. Если жаждете чипсов и соленого, вы действительно обезвожены, а эти продукты помогут удержать влагу в теле. Если хотите полакомиться мороженым или плиткой шоколада и при этом у вас был плохой день, значит, вы просто хотите облегчить свое эмоциональное состояние и взять под контроль хотя бы питание. Если вы пропускаете завтрак, будьте готовы к тому, что вас настигнет неконтролируемое чувство съесть все, что плохо лежит. Кроме того, хороший утренний прием пищи имеет еще и важное психологическое значение: знание того, что вы сыты, позволит держать свой аппетит под контролем и продуктивно работать.
Также чувство голода может вас одолевать, если вы придерживаетесь диеты с малым содержанием белка, потребляете слишком много сахара, недополучаете клетчатку или едите слишком много простых углеводов. И последняя причина — это чрезмерное увлечение фитнесом. Больше упражнений означает, что вам нужно больше еды, чтобы питать организм. Важно, чтобы тренировки соответствовали вашей системе питания, это важно не только для восстановления мышц, но и для контроля над аппетитом.
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