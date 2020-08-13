Развеяны самые популярные мифы о похудении 

Пермский врач-диетолог Анастасия Черных развеяла самые популярные мифы о похудении. Ее слова опубликованы на сайте progorod59.ru.

Черных считает, что польза голодания в борьбе с лишним весом — одно из главных заблуждений. Полный отказ от пищи — это лечебная стратегия снижения веса, однако она подходит далеко не всем и на начальном этапе похудения способна навредить.

Черных разрешает есть после 18:00 вопреки распространенному мифу о вреде поздних приемов пищи. Главное, чтобы ужин состоял из легкоусвояемого белка, например, рыбы. Также при диете разрешается есть сладкие продукты в умеренном количестве, например, дольку горького шоколада или зефира. «Сладкое не должно быть вашим первым приемом пищи, также сладости лучше всего употреблять в первой половине дня», — уточняет эксперт.

Обезжиренные продукты, несмотря на популярное заблуждение, не способствуют похудению, поскольку в их составе нередко присутствуют крахмал и сахар. Черных напоминает, что сахар содержится и в хлебе, и советует изучать составы товаров в магазине.

Очередной миф о похудении — картофель и макароны вредят фигуре. Диетолог считает, что эти блюда не помешают сбросить вес, если употреблять их небольшими порциями.