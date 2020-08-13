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Эндокринолог рассказала об опасности популярной добавки E 621 

Medical Note 5 часов назад
Врач рассказала об опасности популярной добавки E 621
Фото: Medical Note
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о добавке, которая искусственно стимулирует аппетит и вредит здоровью.

«Сейчас многие из нас питаются совершенно не так, как в мирные дни, налегая на консервированную пищу. А в консервах, например, и в подобного рода пище есть добавки, увы, не очень полезные для нашего организма», — отметила доктор.

Одна из самых «коварных» добавок — E 621. То есть, глутамат натрия. Она стимулирует аппетит, и человек съедает больше, чем без нее.
В больших дозах глутамат негативно воздействует на психику, избыточно тонизируя, перевозбуждая отдельные области головного мозга.

«Глутамат активно используется в китайской кухне, и есть даже такое понятие, как «синдром китайского ресторана»: покраснение лица, головная боль, обильное потоотделение, тяжесть и другое.

Многие это связывают именно с повышенным употреблением глутамата натрия», — предупредила врач.

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