Стало известно, чем опасна пищевая добавка Е 621 

Многие знают о глутамате натрия — Е 621. Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, как он влияет на организм.

По словам доктора, на сегодняшний день многие питаются неправильно, налегая на консервированную пищу. В такой еде содержится немало вредных добавок, которые не очень полезны.

Одной из них является Е 621. Она стимулирует аппетит, за счет чего человек съедает гораздо больше, чем требует его организм. Кроме того, в больших дозах глутамат негативно воздействует на психику — избыточно тонизирует и перевозбуждает отдельные области головного мозга.

«Глутамат активно используется в китайской кухне, и есть даже такое понятие, как «синдром китайского ресторана»: покраснение лица, головная боль, обильное потоотделение, тяжесть и другое. Многие это связывают именно с повышенным употреблением глутамата натрия»,

— отметила врач.