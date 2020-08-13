«Мои документы»: за десять дней здоровье проверили две тысячи человек 

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Две тысячи человек прошли диагностику организма в центрах госуслуг «Мои документы» с помощью современных комплексов, которые появились десять дней назад. Флагман Южного округа — лидер по количеству обследований.

Программа бесплатной проверки здоровья позволяет горожанам дать общую картину состояния здоровья. Диагностика определит состав тела (индекс массы тела, содержание жировой ткани, массу скелетных мышц, объем висцелярного жира, вес, рост и другое), анализ выдыхаемого воздуха, уровень насыщения крови кислородом и артериального давления.

Кроме того, во флагмане имеется робот-диагност, который поможет гостю узнать объем легких и уровень глюкозы.

Источник: информацию предоставили в пресс-службе центров госуслуг