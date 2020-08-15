Женщина, которая не любит сладкое: о чем это говорит 

Практически все люди, и особенно женщины, обожают сладкое: кто-то предпочитает выпечку, другие шоколад, третьи — мороженое или ягодные десерты. Сахаросодержащие продукты обычно составляют основу ежедневного питания, и все-таки не у всех, встречаются редкие исключения. Но если сладости не любит женщина и добровольно исключает их из собственного рациона, то это может быть тревожным сигналом.

Нет желания радоваться

Биологи давно установили, что на языке у женщин намного больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин, и поэтому они лучше и богаче чувствуют оттенки пищи. Особенно это касается продуктов, содержащих какао. Данный ингредиент своими вкусовыми особенностями увеличивает выброс гормона дофамина, отвечающего за позитивное настроение у человека.

Американские ученые из Фонда исследований нарушений обоняния и вкуса, Чикаго, уже более 30 лет занимаются изучением пищевых пристрастий американцев. Глава фонда, доктор медицинских наук Алан Хирш считает, что люди, и особенно женщины, ежедневно испытывающие непреодолимое желание съесть какой-либо сладкий продукт, тем самым ограждают себя от возможных депрессий, и это обусловлено не только потребностями организма, но и особенностями характера. Такие люди сами по себе добрые и позитивные, склонны видеть в мире гармонию и порядочность. Например, те женщины, которые предпочитают лакомиться темным шоколадом зачастую воспринимают жизнь, как праздник, дарованный свыше. Они стараются жить легко, во всем видеть позитивные моменты и находиться в центре интересных событий. Дамы, предпочитающие молочный шоколад, по своему характеру обычно спокойные и добрые люди, готовые сочувствовать и сопереживать. Доктор Хирш уверен, что женщины-сладкоежки более других следуют зову инстинктов, отличаются жизнелюбием и фантазией.

А вот те, кто не любят шоколад или другие сладкие десерты — полная противоположность подобным женщинам и с ними зачастую очень тяжело общаться и находиться вместе в одном доме. Их мир полон грусти, депрессии и неудач, в которых они склонны винить кого угодно, но только не себя. Такие дамы не просто не любят сладкое, они подсознательно не желают радоваться жизни.

Нет возможности легко стать матерью

Сахар, то есть глюкоза, необходима для питания не только мышцам, она активно участвует в деятельности мозговых структур и в работе гормональной системы человека. Не так давно исследователи из Гарвардского университета , США, выяснили, что большое поедание сладостей влияет на уровень белка SHBG, отвечающего за баланс тестостерона и эстрогена. У женщин эта комбинация гормонов имеет прямое отношение к вероятности зачатия. Для возможности возникновения беременности у представительниц прекрасного пола от природы заложена потребность в высококалорийной и сладкой пище. Об этом сделали заявление ученые из Университета Макгилла, Монреаль, Канада.

Профессор Майкл Миней и его команда исследователей проанализировала здоровье 150 женщин и состояние их последующих беременностей. Они обнаружили аллель, стимулирующую почти у 90% добровольцев желание потреблять калорийную и сладкую еду. Беременность у этих дам наступала без проблем и вмешательств со стороны докторов, а также развивалась по всем правилам. А вот у испытуемых, отказывавшихся от ежедневного употребления сладостей, с зачатием и вынашиванием возникали сложности. Все это оказалось связанным с процентным соотношением жировой ткани и высоты тела женщины. Была выявлена определенная необходимость наличия жировой прослойки для возникновения беременности, способности выносить ребенка, и дальнейшего обеспечения его грудным молоком.

Почти у всех добровольцев, в течении жизни не имевших желания поедать сладкие продукты, в анамнезе существовала информация о первичном бесплодии. Впоследствии, добившись беременности, они испытывали проблемы в течении всего периода вынашивания. Канадские ученые призывают молодых женщин не отказываться от употребления продуктов, к которым у них возникает желание. Эта потребность заложена природой и связана с возможностью без проблем достигать желанной беременности.