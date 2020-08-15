Что будет с телом, если спать в бюстгальтере

Среди девушек распространен миф о том, что сон в бюстгальтере якобы поможет сохранить форму груди. Однако оказалось, что эта информация ложная. Чем это опасно.

Рак груди

На сегодняшний день ученые из нескольких стран установили, что между круглосуточным ношением бюстгальтера и развитием рака молочной железы существует определенная связь. Как сообщает издание Journal of Oncology Research and Treatment, одно из первых исследований в этой области провели бразильские специалисты. Эксперты отделения акушерства и гинекологии Школы медицины отобрали для своих наблюдений 304 женщины в возрасте от 24 до 92 лет. Однако особое внимание ученые уделили не возрасту испытуемых, а размерам бюстгальтеров и длительности их ношения.

Оказалось, что слишком тугое нижнее белье и большое количество часов, проводимых в нем, способствуют образованию злокачественных опухолей груди. Причем среди пациенток, заболевших этим видом рака, гораздо больше тех, кто спал, не снимая бюстгальтер — 36,84%. Среди здоровых женщин таких оказалось всего 7,23%.

Нарушение циркуляции лимфы

Много лет занимался изучением взаимосвязи между постоянным ношением бюстгальтера и возникновением новообразований и британский маммолог Сет Ранкин. Он установил, что сон в данном предмете нижнего белья наносит женскому здоровью непоправимый ущерб. По мнению доктора, даже не очень тугой бюстгальтер препятствует циркуляции лимфы в организме, что зачастую способствует застою этой жидкости и как следствие развитию воспалений и появлению раковых клеток.

Аналогичный вывод сделали и американские специалисты, которые заявили, что риск «заработать» онкологию у тех, кто носит бюстгальтеры, выше в 21 раз по сравнению с теми, кто их не признает вовсе.

И это опять-таки следствие нарушений в работе лимфатической системы. В качестве дополнительных доказательств эксперты привели статистические данные из Азии и Африки. Многие местные женщины вообще не знают, что такое бюстгальтер. Именно поэтому, как считают эксперты, уровень заболеваемости раком груди там нулевой.

Форма груди и бюстгальтер

Даже зная об опасностях, которые влечет за собой длительное ношение бюстгальтера, многие женщины не торопятся отказываться от этой привычки. Свое поведение они чаще всего мотивируют страхом того, что грудь потеряет форму и внешнюю привлекательность. Однако французский профессор из университета Безансона Жан-Дени Руйон опроверг этот миф.

Руйон работал над исследованием по данной теме с 1977 года. За это время он досконально изучил 330 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Причем в первую очередь профессор обращал внимание на такую особенность, как провисание груди.

Французский специалист установил, что у тех пациенток, которые отказались от бюстгальтеров, сосок приподнялся в среднем на 7 мм. Поэтому Руйон сделал вывод о том, что бюстгальтер не только не предотвращает провисание груди, но и способствует ему. Данный процесс ускоряется, если женщина не только носит белье днем, но и спит в нем.

Рекомендации специалистов

Американские врачи призвали женщин ни в коем случае не ложиться в постель в бюстгальтере и вообще носить его как можно реже. Кроме того, согласно рекомендациям этих же специалистов, не следует покупать слишком тесное, приподнимающее грудь белье, а также бюстгальтеры из синтетических материалов без бретелек. В противном случае, как уверяют ученые, велика вероятность нарушений деятельности лимфатической и кровеносной систем, которые могут повлечь за собой изменение формы груди и развитие онкологических заболеваний.