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Женщина похудела на 54 килограмма за два года и поделилась секретом успеха 

Lenta.ru 5 часов назад
Женщина сбросила 54 килограмма и поделилась секретом
Фото: Lenta.ru
Жительница американского штата Южная Каролина сбросила 54 килограмма за два года и рассказала о секретах своего успеха. Об этом сообщает издание Women’s Health.
34-летняя Елена Грин (Elena Green) дважды была беременна. Она не успела похудеть между двумя беременностями, а после родов все время тратила на заботу о четырех детях, и в результате набрала очень много лишнего веса. Когда Грин было 32 года, она весила 117 килограммов. Она перепробовала много различных методов, чтобы похудеть, но ничего не помогало.
28 мая 2018 года она решила, что пора менять жизнь к лучшему.

«Я хотела вернуть уверенность в себе. Я хотела, чтобы у меня было достаточно энергии, чтобы играть с детьми. Я просто хотела быть свободной. Я хотела быть счастливой»,

— сказала она.
Грин стала стараться меньше есть и больше двигаться. Она начала искать подходящую диету, так как не хотела быть постоянно голодной.

«Я стала придерживаться правила "80-20": 80 процентов моей еды состоит из диетических продуктов, а оставшиеся 20 процентов — все, что я хочу»,

— рассказала она. В результате ей удалось не только сбросить вес, но и не исключать из рациона любимую пищу — печенье и мороженое.
На завтрак Грин ест яичный белок, омлет с индейкой и бейгл, на обед — бургер с индейкой или большую порцию салата. Затем она пьет протеиновый коктейль. На ужин американка предпочитает куриную грудку с овощами, а на десерт — шоколадный батончик.

«Через пару дней после того, как я решила улучшить состояние здоровья, я начала заниматься спортом. Лучше всего мне подошли высокоинтенсивные интервальные тренировки. Я начала заниматься от 20 до 30 минут по три дня в неделю. Постепенно я увеличила количество занятий до пяти дней в неделю, а по выходным отдыхала»,

— рассказала она.
Грин поделилась тремя секретами, которые помогли ей добиться результата. Во-первых, она была добра к себе и понимала, что изменения требуют времени. Во-вторых, она стремилась к простоте: выбирала самые простые в приготовлении диетические блюда и несложные упражнения. В-третьих, американка не отказалась от намерения похудеть, даже когда ей очень хотелось.
За два года ей удалось похудеть на 54 килограмма. Теперь она стремится к наращиванию мышц.

«Я обрела уверенность в себе и энергию. Когда я стала здоровой и сильной, все сферы моей жизни улучшились. Теперь я могу поделиться даром здоровья с другими женщинами»,

— сказала она.
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