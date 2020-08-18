«Яблоко» или «груша»: как гены влияют на фигуру 

Внешность человека и наличие у него лишнего веса почти всегда зависят от наследственности. Сформировавшийся тип фигуры у женщины, например, «яблоко» или «груша», тоже изначально заложен в ее генетической структуре, и с этим даже связаны возможные проблемы.

Типы фигур и гормоны

Развитие фигуры человека происходит в период его полового созревания. Именно в этот момент активно начинает работать эндокринная система и именно она влияет на синтез липидов. «Яблоко» — тип фигуры, при котором жир преимущественно откладывается в области живота. Ноги и руки у таких людей обычно довольно стройные, без признаков лишнего веса. Но чаще всего у них формируется живот, в котором скапливается наиболее опасный для здоровья висцеральный жир.

Специалисты Эндокринологического научного центра в Москве объясняют, что так происходит потому, что в данном организме генетически преобладает инсулин. Такие люди обожают сладкое и повышенная выработка инсулина у них заложена природой. Достаточно просто научиться контролировать уровень сахара в крови — избегать передозировки сладкого и мучного, и синтез висцерального жира затормозится. «Груша» — тип фигуры, при котором большая часть жира откладывается на бедрах. Визуально у такой женщины значительно меньше верхняя часть тела, но заметно, что имеется лишний вес на руках и груди. Если фигуру «яблоко» может унаследовать и мужчина, то «груша» — зачастую представительница слабого пола. Это связано с тем, что формирование подобного типа обусловлено доминированием эстрогена в организме.

Тип фигуры и гены

Каким образом у человека происходит формирование типа фигуры и почему одни люди в итоге имеют переизбыток жира в организме, а другие — нет, исследовали американские ученые. В нью-йоркском Медицинском комплексе «Маунт-Синай» в течении нескольких лет команда специалистов изучила генетику человека, лежащую в основе распределения жира в организме. Медики не только использовали собственные лабораторные данные, но и получили генетическую картину более чем 476 тыс. человек из 70 исследовательских центров по всему миру. Основной целью ученых было распознать вариации кодирования различий в генах, которые влияют на способ функционирования ДНК и их белков. Американские генетики обнаружили 2 десятка вариантов кодирования, связанных с распределением жира в организме. Но все эти гены можно условно разделить также на 2 большие группы. В одной — варианты ДНК, которые воздействуют на мозговые структуры и влияют на голод и сытость человека. Порой эти нейронные взаимодействия настолько сильные, что способны блокировать утоление голода человека. Эта же группа генов связана с процессами управления содержанием сахара в крови. То есть были точно выявлены гены формирования фигуры типа «яблоко». Вариации группы других генов не воздействуют на мозг человека. Они работают на клеточном уровне, самостоятельно распределяя, где именно жир будет депонироваться в теле данного индивида. Эти группы генов прочно связаны с выработкой полового гормона и именно его уровень определяет и количество жира, и необходимое место его дислокации, словно защищающее эти железы. У большинства таких женщин и формируется тип фигуры «груша». Однако американские генетики уверены, что дифференциация всех этих генов повышает возможность разработки лекарств, которые будут способствовать тому, чтобы жировые отложения перераспределялись равномерно по организму. Это касается только группы генов, не влияющих на мозговые структуры. То есть людям, чьи фигуры напоминают «яблоко», бороться с абдоминальным ожирением и в будущем придется старыми способами — повышением физической активности и ограничением потребления высококалорийной пищи.