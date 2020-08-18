О чем говорят жировые отложения на теле

Жировые отложения могут быть расположены в самых разных частях тела. Любое его проявление, как правило, сигнализирует об определенных патологиях, о которых сейчас расскажет «Рамблер».

Для начала давайте разберемся, откуда берется жир. В основе его появления лежит дисбаланс процессов образования жировой ткани и расщепления жиров в организме человека. Нарушению равновесия этих процессов способствуют нерациональное питание, например, привычка перекусывать, и систематическое переедание.

На животе

Даже если человек очень худой, у него все равно может откладываться жир на животе. Это связано со стрессами, затянувшимися на долгий период времени. В таком случае сначала необходимо привести в порядок нервную систему, а потом уже избавляться от жира на животе.

На груди, в верхней части рук и на внутренней стороне бедер

Скопление жира в этих местах — это сигнал о гормональном дисбалансе. Скорее всего, в вашем организме завышен показатель женского гормона — эстрогена. В этом случае необходимо посетить гинеколога-эндокринолога, который назначит лечение.

На боках

Жировые складки на боках говорят о нарушении работы щитовидной железы, а жир «заставляют» откладываться в этих местах тиреоидные гормоны. Чтобы справиться с этим недугом, нужно соблюдать диету, а также избегать употребления тяжелых металлов, которые содержатся в воде из-под крана и в зубной пасте.

На спине и бедрах

Жировые отложения на бедрах и спине говорят о том, что их обладательница очень любит мучные изделия и сладости, содержащие большое количество углеводов. В результате в крови начинает вырабатываться большое количество инсулина. Для того, чтобы избавиться от жира в этих местах, нужно просто отказаться от быстрых углеводов

Полные икры и толстые коленки