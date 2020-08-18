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Родинки: на каких частях тела они наиболее опасны 

Умная 10 часов назад
Родинки: на каких частях тела они наиболее опасны
Фото: Умная
Родимые пятна привлекают внимание окружающих, а самые заметные и причудливые пигментированные новообразования могут даже стать визитной карточкой человека. Народная молва наделяет их мистическими приметами, нередко взаимоисключающими. Официальная же медицина говорит о том, что такие образования — дерматологи называют их невусами — ведут себя совершенно по-разному.
Они могут со временем исчезать или становиться менее выраженными. Их появление чаще всего вызвано нарушением пигментации кожи либо связано с нетипичным расположением кровеносных сосудов. Во многих случаях пигментные пятна разного размера и локализации безопасны и безвредны. Но иногда наличие родинок может вызывать осложнения. Поэтому для большого числа их обладателей, вопрос, на каких участках тела родинки могут быть потенциально опасными, является актуальным.
По мнению профессора Полотебнова А. Г. — родоначальника отечественной дерматологической школы — наибольшую опасность представляют пигментированные образования, которые появились в течение жизни. Родинки, имеющиеся на теле от рождения, крайне редко создают проблемы. На каком же участке тела они наиболее опасны? Во врачебном сообществе уверены: если невус периодически задевают/травмируют, это может стать фактором риска развития патологического (злокачественного) процесса. Таким образом, на любой области тела, где имеет место механическое повреждение родимого пятна, они считаются наиболее опасными.
В группе риска также люди с родинками, расположенными на лице, на шее, в зоне декольте, поскольку в тёплое время года открытые участки тела подвержены действию УФ-излучения. Это многократно повышает риски развития меланомы. Применение пластырей, стикини, прочих средств, которыми заклеивают родимые пятна с целью их защиты от избыточной инсоляции, таит в себе ещё большую опасность (поскольку создаёт парниковый эффект).
Некоторые относятся к родимым пятнам как косметическому дефекту, а другие считают их пикантной особенностью. Зная, на каких участках тела родинки могут быть потенциально опасны, стоит относиться к ним с большим вниманием, стараться избегать повреждений, а при загаре не забывать о солнцезащитном креме. Если же заметили какие-то изменения, не стоит откладывать визит к дерматологу.
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