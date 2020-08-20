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Россиянка рассказала о жизни после женского обрезания 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Россиянка рассказала о жизни после обрезания
Фото: Lenta.ru
Россиянка, пережившая в детстве так называемое женское обрезание — калечащую операцию на половых органах — сообщила о том, что процедура проходила без дезинфекции и анестезии. Об этом на условиях анонимности она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Никакой операционной, само собой. Домашние условия, какой-то предбанник, чтобы ничего не испачкалось, если кровь —никакой дезинфекции, перчаток, спирта или стерильных инструментов. Простые хозяйственные ножницы. Никакого обезболивающего или анастезии. Перевязки нет. Тело заживает, как может», — рассказала женщина.

Она добавила, что две другие женщины ее держали за руки и за ноги и били, чтобы она не поднялась.
По ее словам, несколько дней после операции она не могла говорить от боли. Впоследствии она узнала, что ей отрезали часть головки клитора. Она считает, что эта калечащая процедура стала для нее большой психологической травмой и повлияла на ее отношения с мужем, которые закончились разводом.
Ранее муфтият Дагестана заявил, что женское обрезание категорически запрещено в исламе, хотя допускается удаление «лишней» кожи вокруг клитора.
Ежегодно в Чечне, Ингушетии и Дагестане около 1,2 тысячи девочек в возрасте до трех лет становятся жертвами калечащих операций по удалению клитора. Обрезание делают с целью подготовить девочку к роли жены в антисанитарных, кустарных условиях: клитор либо отрезают, либо повреждают ножом, ножницами, лезвием, иглой.
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