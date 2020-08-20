Названы причины, из-за которых у женщин растет живот

И дело не в том, что женщина просто поправилась или не подозревает о беременности (что тоже не такая уж и редкость, как выяснилось).

Два эксперта — гинеколог и диетолог — в интервью порталу Ngs.ru назвали 8 причин, по которым не получается увидеть кубики пресса несмотря на диету и спорт по расписанию. Одной из них, по мнению врача-гинеколога Евгении Пекаревой, может стать миома матки, это новообразование доброкачественное и, как правило, не несет опасности, но, если она растет, это может привести к увеличению живота. Таким же образом может проявляться киста яичников или скопление жидкости в брюшной полости. К образованию жировых отложений в области талии также могут быть причастны дисбаланс гормонов, стресс и хронический недосып.

«После родов живот быстрее уходит у тех мам, которые не находятся в постоянном стрессе и спят положенное количество часов, — замечает Евгения Пекарева. — А кормящей маме похудеть мешает гормон пролактин, отвечающий за лактацию».

Если вы входите в период менопаузы, вес также может начать расти, и жир будет скапливаться в первую очередь на животе — в этом, к сожалению, виноваты замедление обмена веществ и угасание детородной функции.

Анна Лис, фитнес-тренер, диетолог и консультант по питанию, добавила, что чрезмерное увлечение правильным питанием в сочетании с малой подвижностью тоже может привести к лишнему весу. Главное правило, которого стоит придерживаться, — сжигать больше калорий, чем потреблять.

В таком случае вы не будете поправляться даже при дисбалансе белков, жиров и углеводов. Если же вы едите только полезную еду, но мало двигаетесь и не занимаетесь спортом, ждите жировых отложений в области талии.

А иногда появлению плоского живота мешает вовсе не лишний вес, а банальное вздутие, которое появляется из-за непереносимости каких-либо продуктов или частого употребления еды, провоцирующей газообразование, например, газировки, молочки, бобовых, хлебобулочных изделий. Также объем живота и ширина талии увеличиваются, если человек неправильно или чересчур много тренируется — мышцы из-за этого укорачиваются и теряют эластичность.

«Чтобы похудеть в животе, необходимо контролировать питание и заниматься физическими нагрузками, самые эффективные — это базовые силовые упражнения», — заключает Анна.