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Почему вы толстеете, даже когда питаетесь правильно 

Мира Маркина 46 минут назад
Почему вы толстеете, даже когда питаетесь правильно
Фото: depositphotos.com
Лишний вес подчас действительно связан со злоупотреблением вредной пищей и перееданием. Но порой бывает иначе: люди толстеют, несмотря на то, что придерживаются сбалансированного рациона.
Что же в таком случае провоцирует набор лишних килограммов? Разбирался "Рамблер".

Лекарства

Некоторые медикаменты действительно приводят к увеличению массы тела. Чаще всего таким побочным эффектом обладают антидепрессанты, средства от сахарного диабета и артериального давления.

Проблемы с гормонами

Гормоны отвечают за бессчетное количество процессов в организме, в числе которых метаболизм. Если вы внезапно начали стремительно набирать вес, следует проверить, как минимум, пять ключевых гормонов: инсулин, тестостерон, эстроген, кортизол и гормоны щитовидной железы.

Возраст

Чем старше мы становимся, тем медленнее работает метаболизм. Это значит, что в 40 лет вы можете вести такой же образ жизни, как и в 20, но при этом ваше тело будет выглядеть иначе. Однако медленный метаболизм — это не приговор. Чтобы сохранить стройную фигуру, достаточно скорректировать свое питание и физические нагрузки с опорой на возраст.
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