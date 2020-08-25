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Беременных предупредили об опасности кофеина 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Беременных предупредили об опасности кофеина
Фото: Lenta.ru
Кофеин представляет опасность для беременных женщин, свидетельствуют результаты исследования профессора Джека Джеймса из Университета Рейкъявика в Исландии. Об этом пишет Sky News.
Ученые рекомендуют беременным и тем, кто планирует зачать ребенка, употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в день. Однако профессор Джеймс по итогам своего исследования пришел к выводу, что кофеин значительно увеличивает риск неблагоприятного исхода беременности. Он предупредил, что его употребление может привести к мертворождению, выкидышу и недостаточному весу новорожденного. Кроме того, есть повышенный риск рождения ребенка с острым лейкозом или склонностью к ожирению и избыточному весу. Поэтому, пришел к выводу ученый, беременным и планирующим стать матерями следует воздержаться от употребления кофеина.
В свою очередь акушер-консультант и представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов Дагни Раджасингхам согласилась, что во время беременности потребление кофеина надо ограничить, однако она считает, что полностью отказываться полностью от него не нужно.
Кофеин содержится в чае, кофе, шоколаде. Также его добавляют в энергетические напитки, лекарства от простуды и гриппа и некоторые безалкогольные напитки.
21 августа сестра Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, супермодель Джиджи Хадид, раскрыла подписчикам свой рацион во время беременности. Она разместила серию фото с изображениями природы и различных блюд, которыми она питается.
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Женский форум
Здоровье , Белла Хадид , Sky News
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