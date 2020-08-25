Женщина назвала способ за год похудеть на 82 кило

47-летняя Элейн Ватсон из английского города Уигтон рассказала, как ей удалось сбросить 82 килограмма за год. Об этом сообщает Daily Mail.

До преображения женщина весила 159 килограммов. Она призналась, что ей было тяжело ходить и она даже думала купить себе электрический инвалидный скутер. Однако после того, как у нее появились боли в ногах и она узнала о том, что у нее преддиабет, на решила взять себя в руки.

Elaine Watson

Ватсон обратилась в клинику, где ей составили программу похудения, которая включала лечебную диету, ультразвуковую терапию и массаж глубоких тканей.

Ватсон рассказала о своем рационе до похудения: она пропускала завтрак, обедала "Мкдональдсом", а на ужин съедала большую порцию лазаньи или блюда из курицы. Перекусы она делала тортами, печеньем, сыром и бутербродами, а также выпивала в день по бутылке вина.

Сейчас ее день начинается с каши и фруктов, на обед она предпочитает салат, а на ужин готовит рагу или стейк с овощами. Вино она пьет по выходным и в умеренных количествах. Ее диета основывается на низком содержании углеводов и небольшой калорийности — в день она употребляет 600 калорий.

Программа питания обошлась британке в 250 фунтов стерлингов за неделю (24,4 тысячи рублей). При этом она уверяет, что трансформация и улучшение самочувствия стоят этих денег.