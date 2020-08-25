Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина рассказала, как похудела на 82 килограмма за год 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Женщина назвала способ за год похудеть на 82 кило
Фото: depositphotos.com
47-летняя Элейн Ватсон из английского города Уигтон рассказала, как ей удалось сбросить 82 килограмма за год. Об этом сообщает Daily Mail.
До преображения женщина весила 159 килограммов. Она призналась, что ей было тяжело ходить и она даже думала купить себе электрический инвалидный скутер. Однако после того, как у нее появились боли в ногах и она узнала о том, что у нее преддиабет, на решила взять себя в руки.
Elaine Watson
Ватсон обратилась в клинику, где ей составили программу похудения, которая включала лечебную диету, ультразвуковую терапию и массаж глубоких тканей.
Ватсон рассказала о своем рационе до похудения: она пропускала завтрак, обедала "Мкдональдсом", а на ужин съедала большую порцию лазаньи или блюда из курицы. Перекусы она делала тортами, печеньем, сыром и бутербродами, а также выпивала в день по бутылке вина.
Сейчас ее день начинается с каши и фруктов, на обед она предпочитает салат, а на ужин готовит рагу или стейк с овощами. Вино она пьет по выходным и в умеренных количествах. Ее диета основывается на низком содержании углеводов и небольшой калорийности — в день она употребляет 600 калорий.
Программа питания обошлась британке в 250 фунтов стерлингов за неделю (24,4 тысячи рублей). При этом она уверяет, что трансформация и улучшение самочувствия стоят этих денег.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 107-летняя итальянка раскрыла секрет долгой жизни.
Видео дня. Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Ким Кардашьян снялась в трусах и была обругана
Ким Кардашьян снялась в трусах и была обругана
Вокалистка «Little Big» взбудоражила фанатов
Вокалистка «Little Big» взбудоражила фанатов
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
10:56
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
Звёзды
Как избавить полотенца от запаха сырости
02:43
Как избавить полотенца от запаха сырости
Дом и сад
Что происходит с телом во время сна
10:45
Что происходит с телом во время сна
Здоровье
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
10:05
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
Здоровье Красота
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Привычки, которые мешают вам худеть
05:00
Привычки, которые мешают вам худеть
Здоровье Психология
Полностью оголенная Ратаковски показала интимное тату
00:12
Полностью оголенная Ратаковски показала интимное тату
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение