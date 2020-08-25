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Что происходит с влагалищем, когда вы перестаете заниматься сексом 

WMJ.ru 2 часа назад
Что происходит с влагалищем, если нет секса
Фото: WMJ.ru
Регулярный секс бывает далеко не у всех и не всегда. Причин может быть масса. Низкое либидо или отсутствие партнера, как одни из немногих вариантов. Мы решили узнать и рассказать тебе, что действительно происходит с влагалищем, когда мы не занимаемся сексом.

Потеря эластичности

Если у тебя еще нет менопаузы и ожидается она довольно нескоро, то ничего страшного в перерыве нет. Как правило, во время воздержания влагалище становится более узким и менее эластичным. Когда ты снова начнешь заниматься сексом, все вернется на круги своя. У молодых девушек много эстрогена в организме, поэтому эти временные изменения легко устраняются. Беспокоиться не стоит.
А вот женщинам, которые пережили менопаузу, может быть труднее. У них меньше эстрогена, так что вернуть былую эластичность влагалищу будет трудно. Чтобы секс был более комфортным, советуем использовать лубрикант.

Развенчиваем миф: у тебя не появится девственная плева

Это очень распространенное убеждение. Многим кажется, что если они долго не будут заниматься сексом, то у них обязательно «образуется» плева. Это невозможно! Эта ткань не восстанавливается.

Еще один миф: влагалище станет «сухим»

Совершенно естественно, что ты не будешь увлажняться, потому что не будешь испытывать возбуждение. Но это не навсегда, поверь! Смазка также будет вырабатываться при сексе. Правда, у женщин в постменопаузе с этим могут быть проблемы. И опять на помощь приходит лубрикант.

Твое возбуждение может измениться

От того, ведешь ли ты активную сексуальную жизнь или нет, не очень зависит уровень твоего возбуждения. Но все очень индивидуально. Например, после того как девушки перестают употреблять противозачаточные средства, у них повышается либидо. В остальном, все остается также. Правда, ощущения от секса после перерыва могут сначала казаться другими. Например, ты можешь испытывать дискомфорт. Но это довольно быстро проходит.
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