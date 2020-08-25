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Мать двоих детей рассказала, как похудеть на 82 кг за год и не потерять мотивацию 

Passion.ru 9 часов назад
Мать двоих детей рассказала, как похудеть на 82 кг
Фото: Passion.ru
47-летняя Элейн Уотсон в какой-то момент настолько сильно поправилась, что еле могла выйти из машины или подняться по лестнице, и ей, определенно, не нравилось то, что происходит с ее здоровьем из-за избыточного веса.
Британка призналась онлайн-порталу Daily Mail, что ей даже ходить по ровной местности было непросто, причем настолько, что она всерьез задумалась о покупке электроскутера, которым пользуются люди с ограниченными возможностями для передвижения. «Я ненавидела покупать одежду, выходить из машины, подниматься по лестнице, потому что тут же начинала задыхаться. Но больше всего мне не нравилось фотографироваться», — пояснила она. Однако о том, что правильнее будет просто сбросить вес, Элейн всерьез даже не задумывалась до тех пор, пока врачи не диагностировали ей преддиабет, объяснив, что причиной этому ожирение. К тому моменту женщина уже весила 159 килограммов.
facebook Elaine Watson
Преддиабет — это пограничное состояние, во время которого фиксируется уровень сахара значительно выше нормы, но еще недостаточный, чтобы можно было считать его диабетом II типа. Однако без серьезных изменений в жизни у нее были все шансы заработать себе это заболевание. «Я поняла, что мне пора худеть. Но проблема заключалась в том, что в прошлом я уже испробовала множество диет, но они не приносили желаемого результата. Я даже подумывала о бандажировании желудка как о последнем способе сбросить вес», — пояснила она. Прежде чем лечь под нож хирурга в июне 2019 года Элейн все же решилась для начала обратиться за помощью в частную клинику, где специалисты разработали для нее индивидуальную программу похудения, которая состояла из 4 этапов: ультразвуковой терапии, глубокотканного массажа, лечебной диеты и специальной терапии.
Женщина призналась, что сама виновата в том, что так располнела: она часто ела фастфуд, много хлеба и сосисок в тесте, также в ее рационе регулярно присутствовали лазанья, печенье, сыр, торты и неизменная бутылка вина. Суточная калорийность потребляемой ею пищи просто зашкаливала.

«Когда я начала лечение, индекс массы тела у меня был 56,2, а процент жира в организме — 56,6, — пояснила она. — Но как только я настроилась на терапию, вес стал быстро снижаться, и это поддерживало меня и помогало сохранять мотивацию даже в те дни, когда мне приходилось есть всего 600 ккал в день и практически исключить углеводы из рациона». Элейн призналась, что до конца не верила, что сможет сбросить вес и тем более 82 килограмма, но после того как ей это удалось, она буквально чувствует себя другим человеком. «Теперь я не преддиабетик, и мои ноги не болят. Я могу сидеть на барных стульях, не беспокоясь, выдержат ли они, а еще покупать одежду, о которой раньше только мечтала»,

— подытожила она.
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