Как лишний вес портит вашу интимную жизнь

Известный факт, что лишний вес — наиболее распространенная причина гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако он оказывает влияние и на сексуальную жизнь.

Гинеколог-эндокринолог Абд Тарани рассказал британскому онлайн-порталу Daily Mail, что избыточный вес лишает женщин уверенности в себе, влияет на общее состояние здоровье и плохо сказывается на их личной жизни. Он назвал 5 распространенных последствий. В частности, повышенный индекс массы тела приводит к понижению либидо. Половое влечение из-за нарушения гормонального баланса, вызванного ожирением, снижается. Добавьте к этому психологические проблемы, связанные с падением уверенности в себе, и можете поставить жирный крест на хорошем сексе. Второе негативное последствие — молочница. У женщин с избыточным весом она встречается гораздо чаще, чем у стройных. Эксперт объяснил: «Если в вашем рационе высокое содержание сахара, много углеводов, это неизбежно влияет и на фигуру, и на вероятность возникновения этого заболевания. Сахар разносится по телу не только кровотоком, но и через ткани влагалища, а сахар в них — идеальное место для развития молочницы». Именно поэтому важно не только пролечить ее, но и скорректировать диету, чтобы избежать рецидивов.

Также Тарани отметил, что увеличение веса может привести и к нарушению менструального цикла. Месячные контролируются гормонами, а их дисбаланс, неизбежный при ожирении, может оказывать негативное воздействие на цикл — может возникнуть задержка, тяжелое протекание «красных дней календаря» или полное их прекращение. Кроме того, существует множество исследований о связи поликистоза яичников и лишнего веса: 61% женщин, страдающих СПКЯ, обладают избыточными килограммами, а у около 70% из них наблюдается еще и инсулинорезистентность. Это заболевание может сопровождаться опасными осложнениями: диабетом II типа, неалкогольной болезнью печени и обструктивным апноэ во сне. Снизить риски возможно за счет похудения и физической активности. И наконец, пятая проблема, которую выделяют эксперты — проблемы с фертильностью. Лиший вес, согласно исследованиям, вызывает серьезные проблемы с репродуктивным здоровьем. Появляются трудности на всех этапах: при зачатии, вынашивании и родах, кроме того, повышается риск развития осложнений у плода.