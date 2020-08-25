Что будет с телом, если прекратить заниматься сексом

Если ты прекратишь заниматься сексом (сплюнь три раза через плечо), твое тело непременно отреагирует на это. И не лучшим образом, между прочим. Отказ от секса — это нехорошо, однозначно. А вот и пять неприятностей, которые последуют за периодом сексуального воздержания.

Гормоны, выделяющиеся во время секса, помогают организму выстоять в период стресса. Вот почему регулярная доза сексуального удовольствия особенно полезна людям, жизнь и работа которых связаны с высоким уровнем тревожности. Это также объясняет, почему многие из нас используют секс как способ выпустить пар.

Если секс помогает справиться со стрессом, то что произойдет, если секса не будет?

Очевидно, что стресс будет атаковать организм, который, в свою очередь, останется без защитного механизма. Недавнее исследование в биологической психологии показало, что люди, которые живут полноценной сексуальной жизнью, имеют более низкое кровяное давление и более стойко воспринимают стрессовые события по сравнению с теми, кто сексом не занимается.

Регулярный секс связан с повышением эффективности функционирования иммунной системы.

В одном исследовании было обнаружено, что люди, которые занимались сексом на регулярной основе (не реже одного раза в неделю), имели более высокий уровень иммуноглобулина, который, как известно, повышает устойчивость организма к болезням.

Секс = сильная иммунная система, а это значит, что ты будешь меньше болеть.

Факт: чем больше ты занимаешься сексом, тем больше его хочется, и наоборот — к отсутствию секса женщина тоже привыкает довольно быстро.

Этот эффект является залогом того, что ты не станешь, как мартовская кошка, бросаться на первого встречного, но отсутствие желания может стать серьезным препятствием к поиску нового партнера.

После длительного периода воздержания возвращаться к активной сексуальной жизни будет не так уж просто, а все из-за угасшего либидо. Могут возникнуть проблемы с выделением естественной смазки, а также некоторый психологический барьер, который также придется преодолеть.

Для того, чтобы окончательно не потерять тягу к сексу, нужно регулярно мастурбировать. Это поможет также сохранить естественные реакции организма на возбуждение.

Регулярная сексуальная активность повышает функцию гиппокампа — области мозга, которая тесно связана с памятью. Ученые считают, что повышенная сексуальная активность может даже обратить вспять эффекты старения мозга.

Во время секса мозг производит новые нейроны, которые помогают ему в обработке информации и ее запоминании. Больше секса — лучше думает голова.