Оральный секс назвали опасным 

Группа ученых из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке выяснила, что оральный секс повышает риск возникновения рака гортани в 22 раза. Это связано с ВПЧ (вирус папилломы человека), которым, по данным исследователей, заражены две трети американцев. Вирус передаётся через половые органы, а также просто через кожный контакт. Ранее было известно, что некоторые штаммы ВПЧ, а в особенности ВПЧ-16, способны вызывать рак половых органов, а также опухоли головы и шеи (опухоли кожи лица, опухоли челюстей, опухоли губ, опухоли слюнных желёз, опухоли слизистой оболочки полости рта, опухоли языка, опухоли глотки, опухоли шейного отдела пищевода, опухоли гортани, опухоли носовой полости и параназальных пазух), однако не было известно, насколько сильно повышается риск из-за занятий оральным сексом.

Хорошая новость — возникновение вируса можно предотвратить с помощью вакцинации, а провести тест на заболевание можно с помощью специального ополаскивания рта.

Исследователи колледжа изучили данные 96 тысяч людей. Они провели тесты с помощью ополаскивания рта, и через 4 года повторили эту процедуру.

Выяснилось, что у 132 пациентов за это время возникли опухоли рта и шеи. Потом учёные сравнили каждого заболевшего с тремя схожими здоровыми людьми. Оказалось, что носители штамма ВПЧ-16 до 22 раз больше рисковали заболеть раком.

Эксперты считают, что в 70 процентах всех случаев опухоли головы и шеи, вызванные ВПЧ, возникают из-за орального секса. По их мнению, к 2020 году рак областей головы и шеи вытеснит с первого места рак шейки матки как наиболее распространённый рак, вызванный ВПЧ.