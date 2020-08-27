Жирные продукты, которые избавят вас от лишних кило 

Люди, стремящиеся похудеть, нередко совершают одну и ту же ошибку, исключая из своего рациона все жирные продукты. А между тем далеко не все из них вредны. Напротив, многие могут помочь добиться идеальной фигуры. Подробнее об этих продуктах — в материале "Рамблера".

Яйца

Несмотря на то, что в этом продукте действительно высокий процент жира, следует также помнить о том, что в яйцах содержится много легкоусвояемого белка. Именно макронутриент обеспечивает чувство сытости, увеличивает расход энергии на усвоение пищи и способствует поддержанию нормальной массы тела. Благодаря завтраку из яиц люди дольше остаются сытыми и затем в течение дня выбирают мене калорийные блюда.

Грецкие орехи

В грецких орехах содержится 661 ккал на 100 граммов, но пусть это не пугает вас. Во-первых, человеческий организм усваивает лишь часть этой энергии, поэтому, съев 100 граммов орехов, вы получаете лишь 522 ккал. Во-вторых, грецкие орехи богаты омега-3, снижают окислительный стресс и уровень плохого холестерина, провоцируют рост полезных бактерий в кишечнике и минимизируют риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо

В России этот плод долгое время недооценивали, и очень зря. Авокадо на 77% состоит из жиров, но при этом оно снижает аппетит на протяжении следующих пяти часов после еды, помогает бороться с воспалением и снижает уровень холестерина. Авокадо также полезно и для работы мозга: употребление этого фрукта на регулярной основе улучшает способность сохранять внимание, развивает рабочую пространственную память и эффективность в решении проблем.