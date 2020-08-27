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Онколог назвал секс профилактикой рака 

Medical Note 3 часа назад
Онколог назвал секс профилактикой рака
Фото: Medical Note
Врач-онколог и хирург, кандидат медицинских наук Иван Карасев рассказал о роли секса в профилактике рака.
Регулярный секс помогает поддерживать стабильный гормональный уровень. Что важно, например, для профилактики рака молочной железы, уверен доктор.
Кроме того, среди факторов развития рака, в том числе, предстательной железы, — застойные явления, хроническое воспаление, ожирение.
Если у мужчины регулярная половая жизнь, то больших проблем с весом у него, вероятно, не будет, а эякуляция будет также профилактировать развитие патологий предстательной железы, считает врач.
Онколог отметил, что особенно сильно «рак не любит» физические нагрузки и здоровый образ жизни в целом, неотъемлемой частью которого является правильное питание. Специалист посоветовал быть осторожнее с обработанной пищей — жареным мясом, колбасой, ветчиной и прочими подобными продуктами.

«При их переработке выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки. Затем возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака.

Не стоит делать из этого трагедию. Вполне нормально раз в 10-15 дней поехать на дачу, пожарить шашлык или съесть какую-нибудь вкусную колбасу. На постоянное основе нужно есть больше овощей, фруктов», — порекомендовал кандидат медицинских наук.

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