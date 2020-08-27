Онколог назвал секс профилактикой рака 

Врач-онколог и хирург, кандидат медицинских наук Иван Карасев рассказал о роли секса в профилактике рака.

Регулярный секс помогает поддерживать стабильный гормональный уровень. Что важно, например, для профилактики рака молочной железы, уверен доктор.

Кроме того, среди факторов развития рака, в том числе, предстательной железы, — застойные явления, хроническое воспаление, ожирение.

Если у мужчины регулярная половая жизнь, то больших проблем с весом у него, вероятно, не будет, а эякуляция будет также профилактировать развитие патологий предстательной железы, считает врач.

Онколог отметил, что особенно сильно «рак не любит» физические нагрузки и здоровый образ жизни в целом, неотъемлемой частью которого является правильное питание. Специалист посоветовал быть осторожнее с обработанной пищей — жареным мясом, колбасой, ветчиной и прочими подобными продуктами.

«При их переработке выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки. Затем возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака.