Кортизол: чем для женщин полезен гормона стресса 

Стрессовые ситуации наносят любому организму вред: повышается кровяное давление, сокращается цикл роста волос и быстрее проступает седина. Но есть в этом напряженном состоянии и свой плюс, связан он с увеличением выработки гормона кортизола. И хотя этот биохимический процесс одинаково происходит у всех половозрелых людей, для женщин он часто имеет позитивные моменты.

Для чего нужен кортизол

Этот биологически активный стероидный гормон производится в коре надпочечников в результате нейронной стимуляции рилизинг-фактором гипоталамуса. В норме кортизол циркулирует в организме у всех, лишь немного изменяясь в зависимости от времени суток, и у женщин он еще немного повышается в дни менструального цикла. Однако в момент стрессовых явлений его уровень может зашкаливать и чем опаснее ситуация, в которой оказался человек, тем больше происходит выброс кортизола. Биологи отмечают, что это — инстинктивная самозащита, доставшаяся людям от дикой природы. Именно под воздействием данного гормона даже физически слабый человек, спасая свою или чью-то жизнь, способен долго бежать марафонские дистанции, моментально взбираться на деревья, перепрыгивать немыслимые препятствия, драться и находить выход из казалось бы, абсолютно безнадежной ситуации. Но для этого мозг должен просчитать неминуемую гибель, а такие моменты в обычной современной жизни случаются крайне редко. Гораздо чаще человек испытывает стресс на работе или в быту, общаясь с начальством, коллегами или членами семьи, и выброс кортизола никак не помогает ему решать обыденные проблемы. Но это только на первый взгляд.

Уничтожает жировую прослойку

Много лет назад ученые Йельского университета, США, опубликовали статистические данные о том, что стресс, и, соответственно, повышенный уровень кортизола, приводит к увеличению жировых отложений, в том числе, в области живота. Но совсем недавно группа исследователей из этого же частного престижного ВУЗа провела новый эксперимент, в который пригласили женщин-добровольцев в возрасте до 35 лет. Они участвовали в постановочной стрессовой ситуации, в ходе которой было проведено биохимическое исследование не только крови добровольцев, но и их жирового обмена, а также измерялся вес.

Дело в том, что выброс большой дозы кортизола регулирует углеводный обмен в организме и активно осуществляет липолиз, то есть, расщепляет жиры до жирных кислот, которые используются митохондриями клеток в качестве топлива для выработки энергии. Также этот гормон замедляет перистальтику желудочно-кишечного тракта, ускоряет обмен веществ и при этом снижает чувство голода. В такой момент организм начинает активно терять подкожный жир. И если далее женщина начинает соблюдать диету, то другие пептидные гормоны, заставляющие обычно «заедать» уже случившийся стресс, не вырабатываются. Организм сам осуществляет активную потерю жировых накоплений и даже без физических нагрузок, в том числе и в тот момент, когда уровень кортизола в крови стабилизируется и все процессы жизнедеятельности возвращаются в норму. Иными словами, американские исследователи, запретив своим подопытным добровольцам «заесть» стресс, за этот короткий срок добились от них пусть небольшого, но снижения веса, который был подтвержден, в том числе и уменьшением подкожной жировой прослойки.

Избавляет от первичного бесплодия

Отечественные, да и зарубежные врачи тоже считают, что постоянный стресс и длительная интенсивная выработка кортизола негативно влияет на общее здоровье любого человека. Но вот кратковременный выброс данного гормона наоборот может сбалансировать работу всей эндокринной системы и в частности, у представительниц слабого пола. Ученые из Луизианского государственного исследовательского университета, расположенного в городе Батон-Руж, США, выработали целую методику для молодых женщин, страдающих первичным бесплодием на фоне недостаточного функционирования яичников. Вместо заместительно-гормональной терапии они предложили им каждое утро принимать холодный душ в течении 2 минут и на протяжении 5 дней.

После каждой подобной процедуры американские исследователи замеряли у своих пациенток уровень кортизола, как реакцию на разовый физический стресс. Они отметили, что также выброс данного гормона активно стимулирует выработку эстрогена, который и производят яичники. Эстроген, в свою очередь, является главным «драйвером» овуляции, процесс которой в итоге и восстанавливается у бесплодных женщин. Американские ученые считают, что таким образом, без лекарств, всего за 5 дней можно нормализовать недостаточную работу женской половой системы.

Делает женщину привлекательной

Биологи давно доказали, что небольшие и периодические выбросы кортизола в кровь являются здоровой и ожидаемой реакцией организма. Но норвежские исследователи из университета Ставангера выяснили, что легкий стресс и выработка данного гормона делает женщин еще более привлекательными для мужчин. Для этого они попросили 50 здоровых гетеросексуальных студентов оценить продемонстрированные им фотографии 40 девушек. 10 изображений были портретами молодых женщин в обычном состоянии, а остальным студенткам, прежде чем произвести фотофиксацию их образов, предложили на минуту опустить руки в ледяную воду. Это привело испытуемых к стрессу, что подтвердили измерения уровня кортизола в слюне. В дальнейшем именно эти 30 девушек показались юношам наиболее привлекательными.

Мужчины отметили блеск в глазах, румянец и большую живость в запечатленных позах именно у этих респонденток. Норвежские исследователи зафиксировали, что небольшой всплеск кортизола у девушек, испытавших стресс, привел к расширению у них бронхиол, и соответственно, к хорошему насыщению тканей кислородом. А также произошла резкая стимуляции умственной деятельности, благодаря чему эти студентки стали сами выбирать себе позы для фотографирования. По мнению ученых, внешняя привлекательность женщин часто служит подсознательным информационным сигналом об их репродуктивном потенциале, обусловленным, в том числе, и уровнем гормона кортизола, который, помимо прочего, отвечает за иммунитет и подавляет аллергические реакции.

Природа инстинктивно диктует мужчинам, что для производства на свет здорового потомства нужно выбирать женщин, способных противостоять болезням и возможной опасности, а значит, имеющих хороший уровень кортизола в крови.