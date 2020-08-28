Опровергнута польза арбузов при похудении 

Главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина рассказала о пользе арбузов. Ее слова приводятся на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Эксперт опровергла, что арбузы обеспечивают гарантированное похудение. По ее мнению, это заблуждение, так как в состав арбузов и дынь входят сахароза и фруктоза, которые повышают уровень сахара в крови.

В то же время Пичугина отметила, что арбузы содержат мощный антиоксидант ликопин. Он помогает снизить факторы риска болезней сердца, рака и других заболеваний.

Диетолог посоветовала есть арбузы и дыни вместо пирожных и конфет во время обеда или полдника, но не более 200-300 граммов.