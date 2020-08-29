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Мясников назвал главный способ продлить жизнь 

РИА Новости и ещё 10 3 часа назад
Мясников назвал главный способ продлить жизнь
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Занятия спортом являются главным способом продлить жизнь, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
"В списке «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее, — сказал он.
Медик, в частности, рекомендовал отказаться от лифтов и чаще использовать лестницу.
Кроме того, Мясников посоветовал перестать закупать продукты сразу на неделю и по возможности ходить в магазин пешком. Благодаря таким прогулкам будет соблюдаться другое важное правило — дефицит калорий.
"При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся", — объяснил ведущий.
Увеличить физические нагрузки также можно путем отказа от транспорта, отметил специалист. Если такой возможности нет, можно не доезжать до нужного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком, заключил он.
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Здоровье , Александр Мясников , РИА Новости
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