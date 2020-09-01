Почему с возрастом появляются красные родинки

Существует множество видов красных родинок, но большинство из них являются доброкачественными наростами с распространенными красными ангиомами. По данным специалистов Американского остеопатического колледжа дерматологии, формированию красных родинок способствуют расширенные кровеносные сосуды. Доктор Дэвид Свонсон поясняет, что, в зависимости от количества вовлеченных в новообразование сосудов, родинка может быть гладкой или шероховатой, а ее размер варьируется от размера булавочной головки до шести с половиной миллиметров. Специалисты колледжа советуют обращать внимание на те красные родинки, которые появились после воздействия солнечных лучей.

Светлана Дячук, врач дерматоонколог Medical on group рассказывает о классификации красных родинок на группы. В зависимости от того, как и какой сосуд разрастется, они делятся на венозные ангиомы, артериальные красные родинки, капиллярные (самая распространенная группа).

Кроме того, существует деление на группы в зависимости от формы родинки и ткани, которая вовлечена в процесс ее образования. Врачи клиники DermaNet из Новой Зеландии называют плоские, узловатые, ветвистые, шишковидные родинки. Все они, в свою очередь, по форме патологии сосудов делятся на звездчатые или паукообразные красные родинки, точечные ангиомы и каверзные или пещерные родинки (множество родинок расположены недалеко друг от друга).

Есть как минимум восемь причин возникновения красных родинок. Доктор медицины, дерматолог, директор клиники MedDerm Associates в Сан-Диего Мишель Пелле в качестве таковых называет:

солнечное ультрафиолетовое излучение;

проблемы с работой печени;

неподходящий рацион питания, из-за которого в печени и кишечнике накапливаются токсины;

выходящее за пределы нормы увеличение кровеносных сосудов;

наследственный фактор;

гормональные изменения, касающиеся в основном девушек;

возрастные и самые опасные, связанные с онкозаболеваниями.

Опубликованные в журнале Case Reports in Dermatology данные говорят о том, что большинство родинок красного цвета появляется у людей в солидном возрасте. Это ангиомы, как правило, вишневого цвета. Но почему они появляются именно с годами, врачи пока объяснить не могут. Доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии Медицинского центра NYU Langone Нада Эльбулук говорит, что если в семье у кого-то с возрастом появились ангиомы, то, большая вероятность, что и у более младших членов семьи они будут.

Врач клиники дерматологии из Нью Джерси Койл Конноли называет еще одну довольно распространенную причину появления красных родинок конкретно у женщин. Это гормональный взрыв во время беременности. Доктор Конноли говорит, что бояться этих родинок не следует, но, если они появились, их необходимо показать врачу.

Новозеландские специалисты из клиники DermaNet особо выделяют такой вид красной родинки, как шпиц невус. Это куполообразная шишка на коже, которая чаще всего появляется на лице или конечностях. Это доброкачественное образование, но внешне очень похожее на меланому. Поэтому, если такое появляется, то необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу, чтобы быть уверенным, что это не онкозаболевание.

В статье журнала Case Reports in Dermatology есть очень интересные сведения. Британские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу: бояться появления большого числа родинок, в том числе и красных, не стоит. Как правило, они являются признаком надежной защиты организма от старения.

Иногда у человека еще в детском возрасте появляются образования в виде синих и красных родинок, которые с возрастом могут потемнеть, но, как правило, беспокойства они не доставляют, говорит врач-дерматолог Анатолий Ибраев, заведующий отделением косметологии и лазерных технологий Группы клиник «Альтермед».