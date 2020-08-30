Названы продукты, ослабляющие иммунитет

Крепкий иммунитет, как никогда, необходим осенью, в период наиболее активного распространения вирусов. По мнению врачей, для того, чтобы встретить сезон простуд во всеоружии, необходимо обратить внимание на рацион питания. «Вечерняя Москва» выяснила, какие продукты наиболее вредны для нашего организма и снижают защитные функции иммунитета.

Опасные сладости

По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Бордунковой, главными вредителями для здоровья являются сладости и продукты с подсластителями. Они легко проникают в межзубное пространство, разрушают поверхность зубов и образуют кариес. Кроме того, в таких продуктах большое содержание быстрых углеводов и жиров.

— Чрезмерное увлечение сладостями может привести к развитию таких тяжелых заболеваний, как сахарный диабет или ожирение,

— предупредила медик.

Колбасе — нет

Химические добавки и субпродукты — именно такое содержимое в современных колбасных изделиях и сосисках. Мяса, как заметила Бордункова, в них, как правило содержится менее 40 процентов, а остальное — это жир, кости, кожа и биологические добавки. Чтобы вкус напоминал любимый продукт производители добавляют различные стабилизаторы, глутамат натрия, фосфаты. Все они в совокупности увеличивают содержание сахара в крови, вызывают онкологические заболевания и повышают холестерин. Также продукты этой категории имеют высокие канцерогенные свойства, которые способны провоцировать любые хронические заболевания в желудочно-кишечном тракте.

Вызывает ожирение

Врач заметила, что пагубно влияет на иммунные свойства организма употребление майонеза. Его главная опасность заключается в калорийности. Эмульгаторы, синтетические жиры и консерванты, присутствующие в продукте, вызывают ожирение, атеросклероз и изжогу. Эксперт рекомендует поклонникам этого соуса научиться его готовить в домашних условиях и отказаться от магазинного варианта.

Быстрые блюда

Не менее вредны для человека продукты из ресторанов быстрого питания. Причем, самая главная опасность их заключается в полуфабрикатах. В фарше, из которого делают котлеты для бургера нет даже 50 процентов мяса. И для приготовления блюда в ход идут любые производственные отходы: шерсть, кожа и даже копыта.

— Во всех бургерах и угощениях из этой линейки содержится много трансжиров, консервантов, красителей, канцерогенов и пустых калорий,

— сказала гастроэнтеролог.

Такой союз непременно воздействует на нормальную работу кишечника, нарушая функции внутренних органов и раздражая стенки слизистой. Активное поедание продукции приведет к заболеваниям сердца, проблемам с сосудами и ожирению.

Смерть в стакане

Сладкие газированные напитки, соки и энергетики — еще один пункт в списке продуктов, которые разрушают иммунитет. Самый главный их вред заключается в большом количества сахара. К примеру, в 0,3 литрах жидкости не меньше 15 ложек сахара, что свидетельствует о высоком гликемическом индексе.

При частом поглощении таких напитков, вырабатывается гормон удовольствия — допамин, который вызывает привыкание и зависимость к газировкам и энергетикам. Бензол, искусственные красители и сульфиты ухудшают обменные процессы в организме, что в дальнейшем может повлиять на метаболизм. Кроме того, минерализация этих продуктов способна вызывать метеоризм — скопление газов в кишечнике и вздутие живота.