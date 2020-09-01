Почему женщинам вредно прыгать со скакалкой 

Скакалка — популярный тренировочный инвентарь у многих спортсменов. Пару десятков лет назад прыжки через скакалку были одним из любимых развлечений девочек во время игр во дворе. Да и польза для здоровья, как говорят многие спортсмены, налицо: подтянутая фигура, крепкие мышцы, гибкость, развитие реакции. Но оказывается, прыжки через скакалку могут быть опасны для женщин!

Многие дамы, стремясь сбросить лишний вес, считают прыжки со скакалкой идеальной тренировкой, потому что полчаса таких занятий сжигают примерно 300 калорий. А еще потому что многие другие виды активности им недоступны именно по причине того самого лишнего веса. Ну как делать наклоны или мостик, если живот тянет к полу или не дает наклониться? Бегать мешает одышка, кататься на велосипеде — отсутствие координации и неудобное сиденье, асаны из йоги клонят в сон. Остается скакалка и желание быть красивой. И тут начинаются проблемы.

Доктор Амаль Гош, клинический терапевт больницы NRS в Калькутте, отмечает, что прыжки со скакалкой могут помочь сжигать калории и сбрасывать жир намного быстрее, чем приседы, поднятие тяжестей и другие виды целенаправленных упражнений. Однако из 100 женщин, которые начинают заниматься прыжками, 60–65 отмечают повышение кровяного давления в течение первой же недели выполнения такого упражнения. Причиной этого становится желание добиться быстрых результатов и, как следствие, отсутствие умеренности при физнагрузке. И это лишь самый безобидный результат таких прыжков.

Куда более серьезные последствия грозят женщинам, которые имеют нарушения опорно-двигательных функций или страдают остеопорозом. По словам доктора Гарги Шарма из Aayna Clinics, Дели, остеопороз — это состояние повышенной хрупкости костей с повышенной склонностью к переломам, которая наблюдается у каждой второй женщины после 35 лет. Костная масса начинается уменьшаться, а после менопаузы этот процесс развивается стремительными темпами. И прыжки со скакалкой могут спровоцировать переломы, которые особенно опасны, если ломается шейка бедра.

Прыжки со скакалкой, которые вынуждают многократно прыгать и приземляться на твердую поверхность, могут быть особенно опасны для коленей и лодыжек женщины. Даже незначительные травмы суставов, которые могли быть в прошлом, неизбежно дают о себе знать при регулярной ударной нагрузке. Прыжки на твердой поверхности могут увеличить риск падения и вызвать мышечный дисбаланс, который причинит боль позвоночнику, ногам и всему телу.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, скакалка может укрепить икроножные мышцы и улучшить эластичность окружающих сухожилий и фасций, снизить риск травм голени. Это хорошая новость для тех, кто сталкивается с болями в суставах или мышцах в области коленей, лодыжек, ступней или бедер и вокруг них. И это плохая новость для женщин, у которых есть послеродовые сосудистые нарушения — в этом случае прыжки со скакалкой категорически противопоказаны.

К другим рискам для женского здоровья при регулярных прыжках со скакалкой Американская ассоциация маммологов относит микротравмы нежной мышечной ткани молочных желез, особенно при ее значительном размере. А гинекологи категорически предостерегают женщин, планирующих беременность, и тех, у которых беременность уже наступила, от прыжков со скакалкой. Лучше не подвергать матку лишним нагрузкам, чтобы не спровоцировать выкидыш или нарушение процессов овуляции, предшествующих зачатию здорового ребенка.

По данным Американской ассоциации кардиохирургов, ритмичные нагрузки и сотрясения могут вызвать сбой работы сердечной мышцы у женщин, которым была диагностирована вегетососудистая дистония или хроническая тахикардия. В этом случае лучшей заменой прыжкам со скакалкой может стать ходьба без нагрузки или плавание.