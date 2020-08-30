Сколько секса надо женщине

Женщину может испортить многое. Лишние килограммы, целлюлит, морщины, особенно, конечно, скверный характер! Но вот чем женщину не испортишь, так это сексом.

Как пишет женский сайт Woman to woman, не так давно Ассоциация американских психологов провела анонимный секс-опрос среди женщин самых разных социальных групп и в большом диапазоне возрастов (от 28 до 55 лет) на тему: «Сколько секса вам необходимо в жизни, чтобы чувствовать себя сексуально полноценной?».

Результаты были ошеломляющими. Наиболее распространенный ответ звучал так: «Чем больше, тем лучше!»

Психологи других стран, узнав об этом эксперименте американских коллег, решили провести аналогичные опросы в своих странах. Секс-опросы были проведены в Англии, Франции, Германии, Италии и России. Догадываетесь, каков был самый распространенный ответ в этих странах? Именно-именно: «Чем больше, тем лучше!»

Впору воскликнуть: «Ох, уж эти женщины!». Кто же подозревал, что они заведены на секс не меньше, чем мужчины. А, может, это результат сексуальной революции?

20-25 лет — 4 раза в неделю,

25-30 лет — 3 раза в неделю,

30-40 лет — 2 раза в неделю,

40-50 лет — меньше 1 раза в неделю,

50-60 лет — 1 раз в 2 недели,

больше 60 лет — не менее 1 раза в месяц. Количество секса, необходимого для здоровья, зависит от возраста (что, наверное, логично). По его многолетним наблюдениям за пациентами получилась такая зависимость:

Точку в этой статистике поставил для меня один знакомый, давний ценитель восточной мудрости, что понятно, собственно, и по его ответу. Он сказал так: «Для здоровья каждой женщине достаточно такое количество секса, которое позволяет ей чувствовать себя достаточно здоровой». No comments.

а сколько — для счастья?

Совсем другой вопрос: сколько секса нужно для счастья? Но тут уж, как вы понимаете, и тем более все индивидуально. Хотя, собственно, ответ все тот же, восточный: «Для счастья каждой женщине достаточно такое количество секса, которое позволяет ей чувствовать себя достаточно счастливой». И снова – no comments.

Закон «количество — в качество»

Сейчас кто-нибудь читает и думает, наверное: «Но разве только в количестве дело?» Конечно, нет! Однако не забывайте философский закон о том, что количество неизменно дает качественный скачек.

Если вас не удовлетворяет секс качественно, не прекращайте им заниматься. Секс должен быть, пусть и не на самой желанной высоте. За качеством дело не станет, если вы в принципе занимаетесь сексом. Каждая женщина способна улучшить свой секс. Не скажу, что элементарно, но, приложив терпение и изобретательность – способна. Но если нет количества, то говорить не о чем!

Естественная сексотерапия

В наше время все уже настолько сексуально образованы, что говорить об опасностях секса, таких как нежелательная беременность, инфекции и травмы, вряд ли надо. А вот напомнить о невероятной пользе секса, мне кажется, стоит.

уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, а именно: вероятность инфарктов и инсультов снижается вдвое эффективнее происходит процесс кровообращения, что способствует полноценному приливу крови ко всем органам, а значит к их полноценному функционированию обеспечивается хорошая двигательная активность, своего рода гимнастика для мышц всего тела, что позволяет им сохранять жизненный тонус имеет место (пусть и нежный) массаж тела и внутренних органов нормализуется процесс сжигания калорий, стало быть, лишнего жира регулярно вырабатываются эндорфины, так называемые — гормоны счастья повышается иммунитет, что является лучшей профилактикой при любых болезнях, вирусах, эпидемиях благодаря высокой гормональной активности, возникает «продление молодости», что отражается на коже, волосах, зубах, ногтях нет места депрессии и прочим психическим и нервным заболеваниям По утверждениям медиков, при соблюдении регулярной половой жизни:

Не бойтесь быть слишком сексуальной. То, как вы воспринимаете себя внутренне, совершенно не так смотрится со стороны. Особенно глазами мужчин. Бойтесь не того, что вы слишком хотите секса, бойтесь, если вы совсем секса не хотите. Вот это уже действительно – катастрофа. Но и тогда не драматизируйте. Все поправимо. Начните действовать по закону «количество – в качество».