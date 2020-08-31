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Почему вредно спать в «жаркой» комнате 

Анастасия Иванова 39 минут назад
Почему вредно спать в духоте
Фото: depositphotos.com
Большинство из нас страдают от хронического недосыпа. Причин, почему мы никак не можем выспаться — масса. Одна из них — неправильная температура в спальне. «Рамблер» расскажет, почему необходимо спать в прохладном помещении.

Снижение веса

Оказывается, если спать при температуре в 19 градусов, калории будут сжигаться более интенсивно. Это происходит благодаря активации бурой жировой ткани. Она способствует расщеплению белого жира, который, в свою очередь, отвечает за ожирение.

Моментальное погружение в сон

Многие страдают от того, что, оказавшись в кровати, не могут уснуть. Это связано с тем, что тело тратит энергию, пытаясь нивелировать температурный перепад. А в прохладном помещении оно будет чувствовать себя комфортнее, что поможет вам быстрее провалиться в сон.

Бодрое пробуждение

Если в комнате во время сна слишком жарко, велик риск, что вы проснетесь разбитым. Соответственно, в течение дня вы будете чувствовать себя вялым. С такой проблемой можно попрощаться, если вы открываете на ночь окна.

Замедление старения

Сон в прохладном помещении помогает телу выделять большее количество мелатонина. Этот гормон является важнейшим инструментом, замедляющим старение.

Улучшение настроения

Благодаря выработке нужного количества мелатонина, в организме увеличивается показатель серотонина, который называют гормоном счастья. За счет этого вы будете чувствовать себя счастливее.
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