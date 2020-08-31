5 ошибок в фитнесе, мешающих новичкам

Современный фитнес идет нога в ногу с наукой и поэтому опытные тренеры и спортивные врачи могут ответить на любой вопрос, касающийся тренировок. Терапевт и фитнес-консультант wellness-клуба «Чистые пруды» Иван Баранов встретился с журналистом издания Maximonline и рассказал о наиболее распространенных ошибках, из-за которых начинающие атлеты получают от тренировок негативный опыт и в итоге теряют мотивацию.

Отказ от заминки

Если разминку перед тренировкой делает большинство посетителей тренажерных залов, то о заминке вспоминают лишь единицы. Между тем растягивать и разминать мышцы после тренировки необходимо, чтобы они становились гибкими, быстрее восстанавливались и не болели. Также стоит упомянуть, что во время растяжки, следующей за силовой тренировкой, в организме выделяется соматотропин, способствующий росту мышц. Отказ от заминки существенно снижает эффект от тренировки.

Неправильная стойка, посадка или хват

Биомеханика человеческого организма — чрезвычайно сложная штука. Поэтому при выполнении любых физических упражнений результат и безопасность зависят от положения тела и его отдельных частей. Эксперт предупреждает, что на любом тренажере, будь то лавка для жима, беговая дорожка, или велотренажер, нужно опираться на спинку, опорные площадки, сиденья и рукоятки всей ступней, спиной или ладонью. Пренебрегая этим, вы ставите под угрозу свои связки и суставы.

Тренировки на голодный желудок

Голод — это серьезный стресс для организма, но все становится еще более неприятно, когда он совпадает с физическими нагрузками. Организм чувствует, что запасы энергии ограничены и переходит в эконом-режим. Это приводит к тому, что работая с обычными для себя нагрузками и интенсивностью, голодный атлет сжигает меньше калорий чем когда сыт. Зато при следующем же приеме пищи «испуганный» организм, на всякий случай, откладывает про запас не 20, а все 30% съеденного.

Кофе и энергетические напитки перед тренировкой

Как врач и как специалист в фитнесе, Иван Баранов предупреждает, что с уже нагруженным кофеином сердцем тренироваться категорически запрещено. Кстати, эксперт уверен, что многие об этом знают или, как минимум, догадываются, но при этом игнорируют риск нанести сердцу вред.

Ежедневные тренировки

Классическая схема тренировок — посещение зала три раза в неделю, придумана неспроста. Заниматься ежедневно нет никакого смысла, так как организм не успевает отдохнуть, а мышцы восстановиться. Именно поэтому многие новички, старающиеся как можно быстрее нарастить заветные мышцы, с удивлением замечают, что результата их усилия не приносят. Ежедневные тренировки — это верный путь к перетренированности, проблемам с сердцем и отсутствию прогресса.