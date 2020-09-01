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Холодная или горячая: какая температура еды вредна для здоровья 

Умная 6 часов назад
Какая температура еды вредна для здоровья
Фото: Умная
Температура потребляемой пищи влияет на ее внешний вид, вкус и аромат. Но также она часто становится причиной некоторых желудочных расстройств и даже заболеваний. Какая же температура еды опасна для здоровья человека и почему?

Холодная?

Многие диетологи утверждают, что чем холоднее пища, тем быстрее и хуже она переваривается. Именно поэтому во всех заведениях быстрого питания существуют дешевые комбо-обеды с ледяной газировкой. А если взять те же блюда, но с кофе или горячим чаем, то они окажутся на порядок дороже. Холодная еда вызывает ускоренное опорожнение желудка и человек быстрее становится голодным. Таким образом, якобы, и наживаются фаст-фуд — корпорации, которых не волнует, что холодная и плохо переваренная пища будет гнить в кишечнике человека, образуя лишний вес, а также превращаясь в токсины, которые способствуют различным заболеваниям. Главное, что быстро проголодавшийся посетитель снова придет в ресторан.
Подобную теорию решил проверить кандидат медицинских наук, профессор Виталий Линденбратон во время написания своей докторской диссертации на тему «Материалы и вопросы о действии на организм тепла». Для этого он устроил эксперимент. Доброволец употреблял очень холодную кашу, а ассистенты исследователя при помощи рентгеновского аппарата прослеживали путь движения еды в пищеварительном тракте. Выяснилось, что вместо положенных 2 часов уже через 20 минут каша покинула желудок. Значит, отчасти маркетологи фаст-фуд — корпораций правы. Но на сколько такая холодная еда вредна? С медицинской точки зрения пища любой температуры попадая в желудок, начинает пропитываясь желудочным соком и постепенно перетираться. В следующий отдел ЖКТ — двенадцатиперстную кишку она поступает только в том случае, если уже достаточно закислена и ее кусочки имеют минимальный диаметр — не более 2-3 мм. А это значит, что данный продукт за время процесса уже приобрел температуру тела и поэтому далее переваривается в кишечнике столько, сколько и обычно.

Горячая?

Считается, что горячая еда лучше переваривается в желудке и в кишечнике. Однако согласно результатам последних зарубежных исследований, скорость пищеварения почти не зависит от исходной температуры пищи. Основной процесс переваривания происходит в тонком кишечнике, но к моменту поступления еды из желудка, даже если изначально она была очень горячей, все равно станет соответствовать температуре тела. Но как влияет употребление горячей пищи на сам желудок? Недавно сотрудники Иранского института исследования и управления населением страны изучили данные всех своих граждан, у которых была диагностирована онкология желудка. Они выяснили, что 98% из них — в прошлом, любители горячего чая. Причем пили они его ориентировочно при температуре жидкости около и даже выше 70 градусов по Цельсию и более чем 3 раза в день. Раковые изъязвления стенок желудка у пациентов возникли на фоне ожогов горячей жидкостью, на которые в дальнейшем воздействовала собственная агрессивная желудочная среда.
Причем, у 60% пациентов Иранского института и в ротовой полости были отмечены застарелые язвы от ожогов горячими жидкостями. О том, что высокая температура потребления еды и напитков чревата тяжелыми последствиями для пищевого тракта, выяснили и врачи, занимающиеся исследованиями на кафедре медицинского факультета Федерального университета штата Баия, Бразилия. Во всей Латинской Америке одной из традиций является употребление горячего тонизирующего мате. Бразильцы и другие народы континента любят пить его через соломинку. Жидкость, минуя ротовую полость, сразу попадает в пищевод. Ожоги стенок этого органа — одно из самых частых диагностируемых заболеваний у населения Латинской Америки. Онкологические последствия для пищевода от употребления мате бразильскими врачами были почти не отмечены. Однако они заявляют, что у большинства обратившихся с ожогами позже был диагностирован кислотный рефлюкс, который часто является предпосылкой развития язвенной болезни желудка. Бразильские врачи настоятельно советуют своим согражданам не употреблять напитки при температуре выше, чем 55 градусов по Цельсию, чтобы не рисковать собственным здоровьем.
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