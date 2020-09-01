Почему возникает «мужская беременность»

Казалось бы, сочетание терминов «мужчина» и «беременность» невозможно — мужской организм просто не приспособлен для вынашивания ребенка. Однако все же феномен «мужской беременности» имеет место. Правда, у него чисто психологические корни.

Странные симптомы

Для мужчины, чья жена ждет малыша, тоже наступает нелегкое время. В силу определенных физиологических процессов женщина начинает испытывать порой неприятные симптомы — токсикоз, плаксивость, частые смены настроения. Разумеется, все это не может не действовать на мужчину, если он постоянно находится рядом. И у некоторых мужей начинают наблюдаться похожие симптомы — усталость, прибавка в весе, подташнивание, проблемы с аппетитом, а непосредственно перед родами даже нечто вроде схваток.

Как же все это объяснить? Группа канадских ученых изучила образцы крови 34 добровольцев мужского пола в разные периоды беременности их жен. Как известно, в организме у женщин во время беременности вырабатывается большое количество гормонов, в первую очередь, кортизола и эстродиола. После родов их уровень резко падает. К своему удивлению, ученые обнаружили, что у некоторых мужчин при беременности их партнерш также менялся гормональный фон: в частности, возрастал уровень кортизола, пролактина и тестостерона, однако не так сильно, как у женщин. Кроме того, у многих — правда, в более легкой форме, чем у их жен, — проявлялись характерные для беременности симптомы.

Синдром кувад

Исследователи дали этому явлению название «синдром кувад». Профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Валерий Марилов рассказывает: «Используемый в названии заболевания термин произошел от французского глагола couver, что означает „высиживать птенцов“. Синдром кувад обозначает совокупность психогенных и психосоматических нарушений у молодых мужчин, имеющих беременных жен. Клиника патологических ощущений молодого мужа соответствует тому, что происходит с его женой, ожидающей ребенка. Если у нее изменяется аппетит, все пищевое поведение и женщина начинает употреблять малосъедобную пищу, то этим же страдает и ее муж. Он чувствует те же болевые ощущения, которые испытывает жена, например при расхождении тазовых костей».

Данный синдром проявляется вследствие запуска психосоматического механизма, сходного с ложной беременностью. Иногда у мужчин даже начинает расти живот — обычно причиной тому увеличение жировых отложений или снижение тонуса мышц брюшного пресса.

Случается, что синдром кувад проявляется только во время родов: например, муж, как и жена, испытывает боли внизу живота, характерные для родовых схваток. Бывает, что мужчины даже попадают с такими болями на операционный стол с подозрением на аппендицит.

Что лежит в основе синдрома кувад?

«Прежде всего, неосознанная тревога за судьбу жены и будущего ребенка и в определенной мере своего рода чувство вины перед супругой, — полагает профессор Марилов. — Некоторые психоаналитики считают, что ложная беременность у мужчины часто есть проявление идентификации его со своей матерью для искупления вины перед ней. Синдром кувад также связывают с одноименным ритуалом у некоторых народностей, при котором муж во время родов жены ложится в кровать, отказывается от еды, криками и различными телодвижениями имитирует роды, принимая часть боли на себя. Этим ритуалом нередко пользовались средневековые колдуньи, которые боль жены переносили на мужа, за что довольно часто попадали на костер инквизиции. Что касается антропологического значения подобного ритуала, то здесь интерпретация самая

разная — от наличия у мужчин редуцированных женских репродуктивных органов до своеобразной символической борьбы с матриархатом. Синдром кувад был описан несколько столетий назад. По данным зарубежных исследований, 11% мужчин детородного возраста в той или иной степени пережили это состояние во время беременности жены, то есть каждый девятый из будущих отцов имел синдром кувад.

Отдельные же симптомы этой патологии встречаются еще чаще. Например, в США выявлен абдоминальный вариант синдрома кувад у 40% обследованных мужчин, имеющих беременных жен.

По мнению Марилова, синдром кувад — это патология, которую надо лечить. «Такому человеку нужно назначать успокаивающие средства и рекомендовать психотерапию», — говорит ученый.