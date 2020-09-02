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Как правильно ходить, чтобы худеть 

Primpress 8 часов назад
Как правильно ходить, чтобы худеть
Фото: Primpress
Ходьба всегда считалась залогом успеха в похудении, даже медленная. Самое лучше для здоровья, по мнению специалистов это прогулка спокойным шагом на свежем воздухе. А вот для похудения — ходьба на носочках, сообщает PRIMPRESS.
Сотрудники университета Юты, США, утверждают, что такой способ требует большее количество энергии, так как меняется положение стопы. На эту мысль их натолкнуло поведение животных в дикой природе, где в обычном виде движение с пятки на носок свойственно приматам, которые не совершают длительных путешествий. А вот те, кто бегает или кочует, двигаются иначе.
Ученые провели опыт с добровольцами, которые ходили по особым пластинам, считывающим давление стопы. Плюс, ученые наблюдали за мышечной активностью добровольцев при помощи специального оборудования. Результаты показали, что при ходьбе на «носочках» энергии расходуется значительно больше примерно на 70%. Также в тонусе остаются мышцы, которые активно начинают работать при таком положении стопы.
Однако травматологи советуют воздержаться от этого способа людям, у которых наблюдаются различные костные заболевания, слабые суставы или серьезные травмы. А также тем, чей избыточный вес составляет более 30 килограмм.
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