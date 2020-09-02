Что будет, если мыть ноги на ночь в холодной воде

Существует масса секретов, которые помогают сделать сон крепким и улучшить здоровье. Этот способ подойдет тем, кто страдает от варикозного расширения вен и отечности ног. "Рамблер" рассказывает, что случится, если вы помоете ноги в холодной воде перед сном.

Крепкий сон и расслабление

Считается, что такая процедура делает сон человека крепче. Когда ноги находятся в холодной воде, она снимает усталость и отечность. Человек избавляется от тяжести в ногах, что помогает быстрее уснуть и крепче спать.

Устойчивость к простуде

Обливание холодной водой практикуют многие. Это закаливает организм и делает его устойчивым к холодным температурам. Однако закаление подходит не всем, так как многие люди не выдерживают обливание всего тела холодной водой. Не секрет, что ноги нужно всегда держать в тепле, так как основной удар при простудах приходится именно на эту часть тела. Обливание ног помогает закалить организм и делает его устойчивее к заболеваниям.

Помощь при варикозе

Одной водой при варикозе обойтись нельзя, но можно облегчить боль в ногах. При этом заболевании нужно практиковать контрастное обливание горячей и холодной водой. Эта процедура хорошо действует на сосуды, поэтому уходит чувство тяжести и боли.

С чего начать

В первые несколько раз лучше обойтись простым обливанием. Используйте воду, равную температуре тела, а после на несколько секунд опустите ноги в прохладную воду. Когда ваш организм начнет привыкать, можно делать воду холоднее и уделять процедуре больше времени. Кроме того, вода не должна быть ледяной. Главное, чтобы вам было комфортно.