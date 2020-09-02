Как ускорить обмен веществ, чтобы есть и худеть 

Одним из важных факторов в похудении является обмен веществ. Чем быстрее метаболизм, тем меньше в организме образуется жировых отложений. "Рамблер" рассказывает о способах, которые помогут ускорить обмен веществ.

Наладить режим сна

Если вы не высыпаетесь, вы устаете и организм требует больше энергии. Из-за этого случается переедание вредными продуктами с большим количеством быстрых углеводов и жиров. Все это происходит из-за недостатка уровня гормона лептина. Он регулирует расход энергии и аппетит. Так, из-за недостатка сна у человека замедляется метаболизм.

Пить больше воды

Не секрет, что вода имеет прямое отношение к метаболизму. Однако не стоит привязываться к пресловутым 1,5-2 литрам. Нужно пить столько воды, сколько вам комфортно, иначе можно навредить организму. Можно выпивать стакан воды за 5 минут до приема пищи, чтобы ваш желудок был немного заполнен и вы не переедали.

Дробное питание

Многие люди советской закалки уверены, что в день надо питаться три раза: завтрак, обед и ужин. На самом деле, чтобы ускорить метаболизм, врачи рекомендуют принимать пищу каждые 3-4 часа. Те же завтрак, обед и ужин, но нужно вписать в свой рацион перекусы, которые будут поддерживать энергию и не дадут сорваться. При этом и основное питание, и перекусы необходимо принимать небольшими порциями.

Соблюдение БЖУ

Белки, жиры и углеводы выполняют разные функции в нашем организме. Если какого-то микроэлемента не будет хватать в вашем рационе, у вас не только замедлится метаболизм, но и вы будете испытывать проблемы со здоровьем и энергией. Поэтому, чтобы ваш рацион был сбалансированным, нужно придерживаться доли БЖУ.