Кольпит: симптомы, причины, последствия

Женский организм — очень хрупкий механизм. Любое гормональное нарушение или стрессы могут спровоцировать серьезный сбой. Так, например, представительницы слабого пола нередко сталкиваются с таким заболеванием как кольпит. По статистике, им страдают более 60% девушек. «Рамблер» расскажет, чем он опасен.

Кольпит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки влагалища, имеющее как инфекционную, так и неинфекционную природу возникновения. В группе риска состоит прекрасная половина человечества в возрасте от 18 до 45 лет.

У здоровой женщины в микрофлоре влагалища присутствуют в основном особые бактерии — палочки Додерлейна, которые создают молочнокислую среду, губительную для большинства патогенных микроорганизмов. Но нарушение баланса микрофлоры ослабляет естественную защиту организма и способствует развитию заболевания на фоне попадания в организм патогена.

Причины возникновения кольпита: инфекции внутренних половых органов женщины;

нарушение гормонального фона;

слабость мышц влагалища, приводящая к опущению его стенок и образованию зон, открытых для проникновения микробов;

незащищенные сексуальные связи и частая смена половых партнеров;

нарушение гигиены половых органов;

пролонгированная терапия антибиотиками и антисептиками, вызывающая нарушение микрофлоры влагалища;

травмы слизистой внутренних половых органов;

иммунодефицит.

Симптомы кольпита: характерные выделения, зависящие от течения патологического процесса: творожные, водянистые, пенистые, гнойные;

отечность и краснота вульвы;

зуд и жжение в интимной зоне, нарастает по мере ходьбы;

стойкий кисловатый запах;

расстройства нервной системы: бессонница, раздражительность, тревожность;

болевой синдром малого таза, особенно во время интимной близости;

повышение температуры тела (встречается крайне редко); частые позывы к мочеиспусканию;

недержание мочи.