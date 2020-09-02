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Чем кольпит опасен для женщин 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Кольпит: симптомы, причины, последствия
Фото: depositphotos.com
Женский организм — очень хрупкий механизм. Любое гормональное нарушение или стрессы могут спровоцировать серьезный сбой. Так, например, представительницы слабого пола нередко сталкиваются с таким заболеванием как кольпит. По статистике, им страдают более 60% девушек. «Рамблер» расскажет, чем он опасен.
Кольпит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки влагалища, имеющее как инфекционную, так и неинфекционную природу возникновения. В группе риска состоит прекрасная половина человечества в возрасте от 18 до 45 лет.
У здоровой женщины в микрофлоре влагалища присутствуют в основном особые бактерии — палочки Додерлейна, которые создают молочнокислую среду, губительную для большинства патогенных микроорганизмов. Но нарушение баланса микрофлоры ослабляет естественную защиту организма и способствует развитию заболевания на фоне попадания в организм патогена.

Причины возникновения кольпита:

  • инфекции внутренних половых органов женщины;
  • нарушение гормонального фона;
  • слабость мышц влагалища, приводящая к опущению его стенок и образованию зон, открытых для проникновения микробов;
  • незащищенные сексуальные связи и частая смена половых партнеров;
  • нарушение гигиены половых органов;
  • пролонгированная терапия антибиотиками и антисептиками, вызывающая нарушение микрофлоры влагалища;
  • травмы слизистой внутренних половых органов;
  • иммунодефицит.

Симптомы кольпита:

  • характерные выделения, зависящие от течения патологического процесса: творожные, водянистые, пенистые, гнойные;
  • отечность и краснота вульвы;
  • зуд и жжение в интимной зоне, нарастает по мере ходьбы;
  • стойкий кисловатый запах;
  • расстройства нервной системы: бессонница, раздражительность, тревожность;
  • болевой синдром малого таза, особенно во время интимной близости;
  • повышение температуры тела (встречается крайне редко); частые позывы к мочеиспусканию;
  • недержание мочи.
Последствия кольпита при видимой простоте заболевания, могут быть очень серьезными. Отсутствие надлежащего лечения является причиной перехода воспаления выше, на матку и даже яичники. Если воспаление своевременно не лечить, оно может перейти на шейку матки и даже на придатки, приводя к эндометриту, эрозии шейки матки, бесплодию, прерыванию беременности, инфицированию плода и другим серьезным проблемам, которые могут быть неизлечимыми. Поэтому очень важно обратиться к специалисту при первых же симптомах.
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