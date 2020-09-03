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В каком возрасте нужно делать маммографию 

Мира Маркина 3 часа назад
В каком возрасте нужно делать маммографию
Фото: depositphotos.com
В Европе, как правило, программы скрининга рака молочной железы при помощи маммографии начинают работать с 50 лет. А вот в России в рамках диспансеризации с 40 лет. Но когда действительно следует проходить данное обследование? Разбирался "Рамблер".
Чтобы понять, в каком возрасте без маммографии действительно не обойтись, необходимо осознавать риск развития рака молочной железы. Если в возрасте 30-40 лет 10-летний риск развития рака груди составляет 0,4%, то в 40-50 лет уже 1,4%, а в 50-60 лет и вовсе 2,3%.
Для того, чтобы выяснить, необходимо ли вам обследоваться, начиная с 40 лет, можно провести индивидуальную оценку риска. Например, при помощи модели Гейла. Если ваш результат выше среднего, проходить маммографию стоит, начиная с 40 лет. В иных случаях — с 50 лет.
Однако эта рекомендация не распространяется на носителей генетических аномалий, поскольку некоторые синдромы ассоциируются с высоким и очень высоким риском рака в течение жизни. Их можно выявить за счет специальных анализов: далее лечащий врач назначит для этих пациентов особый режим обследования.
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