В каком возрасте нужно делать маммографию 

В Европе, как правило, программы скрининга рака молочной железы при помощи маммографии начинают работать с 50 лет. А вот в России в рамках диспансеризации с 40 лет. Но когда действительно следует проходить данное обследование? Разбирался "Рамблер".

Чтобы понять, в каком возрасте без маммографии действительно не обойтись, необходимо осознавать риск развития рака молочной железы. Если в возрасте 30-40 лет 10-летний риск развития рака груди составляет 0,4%, то в 40-50 лет уже 1,4%, а в 50-60 лет и вовсе 2,3%.

Для того, чтобы выяснить, необходимо ли вам обследоваться, начиная с 40 лет, можно провести индивидуальную оценку риска. Например, при помощи модели Гейла. Если ваш результат выше среднего, проходить маммографию стоит, начиная с 40 лет. В иных случаях — с 50 лет.

Однако эта рекомендация не распространяется на носителей генетических аномалий, поскольку некоторые синдромы ассоциируются с высоким и очень высоким риском рака в течение жизни. Их можно выявить за счет специальных анализов: далее лечащий врач назначит для этих пациентов особый режим обследования.