Почему острые продукты могут быть полезны

Перец может стать отличным решением проблем.

Острые продукты ассоциируются у нас жаркими странами, летним отпуском и всевозможными праздниками, когда выбор блюд позволяет открыть новые вкусы. Но зачем ждать особого повода, чтобы острое блюдо появилось на вашем столе — специалисты уверены, что перец в составе приправ, которыми вы сдабриваете мясо или овощи, приносит больше пользы, чем вреда. Мы решили изучить этот вопрос и пришли к очень занятным выводам.

Вы будете быстрее худеть

Больной вопрос для любой женщины — как эффективно сбросить вес. Так вот, мы выяснили, что острые специи помогают бороться с лишним весом гораздо быстрее, чем, допустим, травяные чаи. Дело в том, что острая пища ускоряет метаболизм, а значит процессы в нашем организме идут более активно, сжигая все лишнее. Кроме того, перец способствует снижению чувства голода, однако употреблять острую пищу на постоянной основе все же не стоит — пожалейте желудок и отведите на острые эксперименты несколько дней в месяц.

Вы будете менее подвержены вирусам

Еще один интересный факт — специи повышают температуру тела, помогают «пробить» заложенный нос, что во время простуды является неплохим подспорьем медпрепаратам.

Как выяснили ученые, перцы облегчают воспаление в бронхах, помогают бороться с проявлениями гриппа и ОРВИ.

Недаром во многих лекарственных средствах перец идет одним из первых компонентов. И все же не стоит полагаться лишь на одни специи — получите консультацию специалиста.

Снижают уровень холестерина

Проблема с проходимостью в сосудах начинает беспокоить нас примерно после 40 лет, когда обменные процессы в организме замедляются и нас требуется серьезно пересмотреть свой рацион, чтобы избежать проблем как с повышением холестерина, так и проблем с ЖКТ. Снижение уровня холестерина происходит из-за содержания в острых продуктах капсаицина — именно этот компонент «обжигает» слизистую, когда мы едим перец.

Риск возникновения онкологических заболеваний снижается

Конечно, надеяться лишь на чудесное воздействие перца не стоит, однако ученые из ведущего университета США пришли к выводу, что капсаицин способен бороться с раковыми клетками в поджелудочной железе. Эксперимент проводили на мышах, по результатам исследования мыши, в чей корм включали продукты с капсаицином, реже сталкивались с метастазами.