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Уборка и домашние хлопоты удлиняют жизнь: 5 интересных фактов 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 4 часа назад
Как домашние хлопоты удлиняют жизнь
Фото: Unsplash
Наверное, только один человек из 10 может с чистой совестью признаться, что ему нравится заниматься домашними делами. Все остальные считают необходимость драить пол или гладить белье нудным и скучным занятием. Даже те, кто любят чистоту и порядок, предпочитают делегировать эти неприятные обязанности кому-то другому.
Оказалось, что уборка полезна не только тем, что в доме станет чище и уютнее, она еще и продлевает жизнь тому, что добросовестно сметает пыль и полирует мебель. Ученые доказали, что наводить порядок хорошо для здоровья — возможно, теперь у многих из нас мотивация поменяется?

Уборка сравнима со средней нагрузкой в фитнес-клубе

Долговременные исследования состояния здоровья тысяч женщин зрелого и пожилого возраста доказали: ежедневная физическая активность снижает риск смерти на 15%. Очень важно постоянно давать организму нагрузку — наряду с гимнастикой для суставов или прогулками так же хорошо подходит и домашняя работа.

Наводить порядок нужно регулярно

Делать по чуть-чуть, но каждый день — куда лучше, чем раз в месяц устроить грандиозную генеральную уборку и лежать после нее пластом еще неделю. Если уделять наведению порядка не больше получаса ежедневно, в доме будет чисто, а организм получит нагрузку, которой будет достаточно для продления жизни.

Приучаться к уборке лучше с детства

Мы учим ребенка чистить зубы и мыть руки, а вот с наведением порядка часто не спешим: понятно, что гораздо проще все сделать по-быстрому самим, чем ждать, пока малыш неумело поелозит лентяйкой по полу. Набраться терпения — значит, приучить маленького человека к мысли, что внешняя гигиена ничуть не менее важна, чем личная. А если ввести некий элемент игры и дополнить мотивацией, то и негативных эмоций не будет.

Мытье посуды великолепно снижает уровень стресса

Понятно, что человек, который постоянно нервничает и психует, вряд ли проживет слишком долго. Хорошая новость заключается в том, что мытье посуды быстро восстанавливает эмоциональный баланс и позволяет успокоиться. При этом очень важно делать все осознанно: вдыхать запах мыла, ощущать руками тепло воды, структуру фарфора, металла или стекла под пальцами.
Важно отметить, что вы должны по-настоящему погрузиться в процесс. Люди, которые не обращали на него внимания и мыли посуду автоматически, не получали никакой пользы для здоровья.

Планируйте покупку моющих средств заранее

Лучше всего сразу записывать все, что требуется для уборки — шампуни для мытья пола, губки для вытирания пыли, спреи для мебели или очистки стекол. Такой простой прием помогает избавиться от тревоги и дает уверенность в завтрашнем дне — а значит, добавляет оптимизма и опять-таки повышает продолжительность жизни.
Вы любите наводить порядок?
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