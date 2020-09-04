Почему полезно влюбляться

Многие знают, что такое влюбленность. Это когда тебя переполняет необъяснимое тепло, и хочется покорить все вершины в мире. Оказывается, чувство влюбленности не только делает нас счастливее, но и благоприятно сказывается на здоровье.

Почему людям полезно влюбляться? Ознакомимся с исследованием ученых.

Нейробиологи из Университета Западной Виргинии провели исследование, в котором принимало участие 50 женщин разного возраста. После научной работы, ученые убедились в том, что влюбленность и взаимность в этих чувствах делает человека продуктивным и продлевает ему жизнь.

Чувство влюбленности напрямую влияет на человеческий мозг, и может оказывает комплексное лечебное действие на организм. Что касательно мозга, то данное чувство может стимулировать активность в 12 областях головного мозга, которые отвечают за память и процессы, связанные с принятием решений. Это влияет на успешность человека в повседневных делах и работе. Когда человек влюблен, у него выделяются гормоны, которые стимулируют умственную деятельность.