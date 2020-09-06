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О чем сигнализирует появление белых пятен на теле 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Почему на теле появляются белые пятна
Фото: depositphotos.com
Белые пятна на коже рук могут появиться у любого человека абсолютно внезапно. Изменения пигментации не зависят от цвета кожи и пола человека. «Рамблер» расскажет, о чем сигнализирует появление белых пятен.
Гипопигментация — это уменьшения в организме уровня меланина — вещества, отвечающего за пигментацию. Проще говоря, это ослабление естественного цвета кожного покрова. В нижнем слое эпидермиса находятся меланоциты — клетки, вырабатывающие меланин. Их истощение вызывает сокращение тирозина — аминокислоты, играющей важную роль в образовании пигмента. Обычно белые пятна появляются как следствие различных заболеваний.

Витилиго

Причины появления болезни:
  • заболевания щитовидной железы;
  • стресс;
  • проблемы с иммунной системой;
  • ожоги;
  • воспаления.
В результате вышеперечисленных случаев повреждается меланин, и клетки больше не могут производить пигмент. При начальной стадии заболевания можно обойтись без сложного лечения. Обычно в таком случае применяют таблетки, мази, кремы.
Людям с витилиго лучше отказаться от некоторых вещей:
  • долгое загорание и пребывание на солнце без защитных средств;
  • пилинг;
  • сильное волнение без повода.
Соблюдение этих пунктов может предотвратить развитие болезни.

Белый лишай

Это заболевание не изучено до конца. У врачей нет точных знаний о том, как его лечить. Однако нет причин для беспокойства. Болезнь безобидна. Она не приносит никакого дискомфорта, не причиняет боль, даже может сама исчезнуть. Единственная неприятность — внешний вид, особенно при появлении на лице. Наиболее правдоподобная теория возникновения белого лишая — грибок.

Идиопатический гипомеланоз

Эту болезнь часто путают с витилиго. Но заболевания абсолютно разные. При идиопатическом гипомеланозе появляются маленькие точеные белые пятна. Их размер, как правило, не превышает 5 мм. в диаметре. Они не склонны к росту и развитию.
Причина возникновения — воздействие солнечных лучей. Заболевание не опасно для организма. Для его устранения применятся различные крема, которые содержат ингибиторы кальциневрина — нестероидные средства, предназначенные для борьбы с кожными заболеваниями.

Есть еще ряд причин возникновения белых пятен:

  • Плохое питание. Белые пятна на коже могут появиться из-за недостатка витаминов. Особенно часто это происходит у детей. Также многие девушки мучают себя диетами, которые приносят больше вреда, чем пользы.
  • Наследственность. Отличный пример можно нередко увидеть в фильмах. Там любят представлять этот момент очень красиво. Например, родитель нашел своего ребенка по одинаковым родимым пятнам.
  • Заболевания органов. Иногда белая сыпь на теле свидетельствует о том, что не все в порядке с внутренними органами.
  • Гормональный сбой. Нарушения работы гипофиза и гипоталамуса.
  • Травма. Сыпь может появиться, если в результате травмирования был поврежден кожный покров.
  • Аллергия на различные предметы: моющие средства, косметика, бытовая химия, синтетические ткани.
При появлении патологии, стоит обратиться к врачу и выяснить, почему на коже появляются белые пятна, после чего приступать к комплексному лечению. Чем скорее будет назначена терапия, тем больше вероятность полного выздоровления.
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