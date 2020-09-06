Почему на теле появляются белые пятна

Белые пятна на коже рук могут появиться у любого человека абсолютно внезапно. Изменения пигментации не зависят от цвета кожи и пола человека. «Рамблер» расскажет, о чем сигнализирует появление белых пятен.

Гипопигментация — это уменьшения в организме уровня меланина — вещества, отвечающего за пигментацию. Проще говоря, это ослабление естественного цвета кожного покрова. В нижнем слое эпидермиса находятся меланоциты — клетки, вырабатывающие меланин. Их истощение вызывает сокращение тирозина — аминокислоты, играющей важную роль в образовании пигмента. Обычно белые пятна появляются как следствие различных заболеваний.

Витилиго

заболевания щитовидной железы;

стресс;

проблемы с иммунной системой;

ожоги;

воспаления. Причины появления болезни:

В результате вышеперечисленных случаев повреждается меланин, и клетки больше не могут производить пигмент. При начальной стадии заболевания можно обойтись без сложного лечения. Обычно в таком случае применяют таблетки, мази, кремы.

долгое загорание и пребывание на солнце без защитных средств;

пилинг;

сильное волнение без повода. Людям с витилиго лучше отказаться от некоторых вещей:

Соблюдение этих пунктов может предотвратить развитие болезни.

Белый лишай

Это заболевание не изучено до конца. У врачей нет точных знаний о том, как его лечить. Однако нет причин для беспокойства. Болезнь безобидна. Она не приносит никакого дискомфорта, не причиняет боль, даже может сама исчезнуть. Единственная неприятность — внешний вид, особенно при появлении на лице. Наиболее правдоподобная теория возникновения белого лишая — грибок.

Идиопатический гипомеланоз

Эту болезнь часто путают с витилиго. Но заболевания абсолютно разные. При идиопатическом гипомеланозе появляются маленькие точеные белые пятна. Их размер, как правило, не превышает 5 мм. в диаметре. Они не склонны к росту и развитию.

Причина возникновения — воздействие солнечных лучей. Заболевание не опасно для организма. Для его устранения применятся различные крема, которые содержат ингибиторы кальциневрина — нестероидные средства, предназначенные для борьбы с кожными заболеваниями.

Есть еще ряд причин возникновения белых пятен: Плохое питание. Белые пятна на коже могут появиться из-за недостатка витаминов. Особенно часто это происходит у детей. Также многие девушки мучают себя диетами, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Наследственность. Отличный пример можно нередко увидеть в фильмах. Там любят представлять этот момент очень красиво. Например, родитель нашел своего ребенка по одинаковым родимым пятнам.

Заболевания органов. Иногда белая сыпь на теле свидетельствует о том, что не все в порядке с внутренними органами.

Гормональный сбой. Нарушения работы гипофиза и гипоталамуса.

Травма. Сыпь может появиться, если в результате травмирования был поврежден кожный покров.

Аллергия на различные предметы: моющие средства, косметика, бытовая химия, синтетические ткани.

При появлении патологии, стоит обратиться к врачу и выяснить, почему на коже появляются белые пятна, после чего приступать к комплексному лечению. Чем скорее будет назначена терапия, тем больше вероятность полного выздоровления.