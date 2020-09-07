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Диетолог рассказал, что съесть перед сном, чтобы сжечь жир

Мира Маркина
4 часа назад
Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков заявил, что поздний ужин поможет избавиться от лишнего жира.
«Все, что касается ужина, неизменно вызывает споры среди диетологов. Одни говорят, что есть нужно строго до 18.00, другие — что за 4 часа до сна. Не проверяйте эти теории на себе. Давайте обратимся к физиологии. Похудение регулируют определенные гормоны. Самый мощный жиросжигатель — это соматотропин. Он выделяется во время ночного сна и может помочь избавиться, пока вы спите, от 150-200 граммов жировой ткани.
Однако инсулин блокирует действие соматотропического гормона. Чтобы этого не произошло, надо отказаться вечером от большинства круп, фруктов, молочных продуктов. Их лучше употреблять до 17-18 часов, поскольку они имеют очень высокий инсулиновый индекс (ИИ)»,
- объяснил специалист.
Специалист посоветовал незадолго до сна употреблять продукты с низким ИИ - мясо, рыбу, морепродукты и овощи.
По словам диетолога, стейк с овощами - отличный вариант для ужина. Во время переваривания мяса, содержащиеся в нем аминокислоты стимулируют выработку соматотропного гормона и сжигание жира.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как худеть на арбузной диете.
Здоровье,Алексей Ковальков,
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