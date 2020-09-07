Специалист посоветовал незадолго до сна употреблять продукты с низким ИИ - мясо, рыбу, морепродукты и овощи.

По словам диетолога, стейк с овощами - отличный вариант для ужина. Во время переваривания мяса, содержащиеся в нем аминокислоты стимулируют выработку соматотропного гормона и сжигание жира.