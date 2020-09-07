Как понять, что у вашего мужа проблемы с психикой 

Проблемы с психикой — достаточно распространенное явление: депрессия, тревоги, биполярное расстройство, шизофрения. Они есть более чем у миллиарда людей во всем мире. Однако вовремя выявить проблему — сложно, а сказать близкому о необходимости обратиться к специалисту, если он ведет себя странно, — еще сложнее. "Рамблер" рассказывает, как распознать психические расстройства на ранней стадии.

У каждого диагноза есть свои симптомы. Однако медики выделяют общие признаки, сигнализирующие о проблемах с психикой. Первое, что должно вас насторожить, — это изменения в поведении человека. Он становится более замкнутым, не хочет общаться с близкими и друзьями, ему становятся неинтересны его обычные дела. Часто появляется агрессия и раздражение, а также неожиданные эмоции. Например, слезы, когда все веселятся. Кроме того, у человека внезапно возникают навязчивые страхи, беспокойство, а еще часто резко меняется настроение без причины.

Еще один признак, который может указывать на наличие психических расстройств, — физическое недомогание. Если ваш партнер не хочет ничего делать и постоянно чувствует себя усталым, возможно, это не лень, а что-то более серьезное. Также люди с психическими расстройствами часто страдают бессонницей. Они долго не могут заснуть или, наоборот, постоянно спят.

Изменение пищевых привычек тоже может сигнализировать о проблемах. Например, ваш супруг перестал есть или, наоборот, начал сильно переедать.

По отдельности данные симптомы не обязательно говорят о наличии психических расстройств, но если признаков несколько, и они стали постоянными, стоит записаться на прием к врачу.